La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, positivo en coronavirus

La presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha resultado ser positivo en la prueba del coronavirus, según informan a Europa Press fuentes de la Presidencia de la Cámara Alta. Su caso se ha conocido en la mañana de hoy después de saber que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también resultaba positivo en una de las pruebas rutinarias a las que se somete.

La dirigente 'socialista' dio positivo el pasado lunes y desde ese día está guardando la cuarentena en su domicilio. Así se lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias después de que Narbona llevara dos meses sin comparecer en rueda de prensa. Estas fuentes, aseguran que Narbona se encuentra bien y que hoy mismo ha participado vía telemática en la reunión de la Mesa del Senado previa al Pleno de esta tarde.

Su nombre hoy se suma a la lista de contagios junto al de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y el exgeneral Galindo, condenado por los GAL. Solo el exguardia civil se encuentra ingresado grave en la UCI. El también presidente de ACS ha asegurado el conjunto blanco que es asintomático.

Sanidad notificaba ayer 79.868 nuevos positivos de covid desde el viernes, lo que supone un descenso respecto a los contagios registrados el anterior fin de semana (93.822), aunque la presión en las ucis sigue al alza, con una ocupación del 45,30 %. Además, se registró un nuevo descenso de la incidencia acumulada hasta los 865,67 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 20 puntos menos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho en rueda de prensa que "estamos empezando a descender, lo que es bueno, pero necesitamos que sea rápido para que los hospitales no colapsen y tengan que reprogramar toda la actividad y suspender intervenciones sanitarias que no habría que suspender". "Nos quedan unas cuentas semanas para conseguir que las ucis no lleguen a saturarse", ha dicho Simón, quien ha alertado de que en siete comunidades la ocupación de estas dependencias supera el 50 % y en tres el 60".

Simón ha destacado el descenso de la incidencia acumulada, aunque la ha calificado de "elevadísima", y ha agradecido "el esfuerzo" realizado por la población para conseguir que la epidemia "esté bajando y está bajando rápido". En los hospitales españoles hay 32.023 personas hospitalizadas con covid (1.219 más que el viernes), que ocupan un 24,96 % de las camas totales (frente al 23,9 5 del 25 de enero).

De ellas, 4.894 personas (171 más) están en cuidados intensivos, lo que supone el 45,3 % de las camas uci, mientras que el 29 de enero era del 43,95 % y el 25 de 40,3 %. La Rioja se sitúa en el primer puesto, con una ocupación de ucis del 71,2 % (59,7 % el viernes); seguida por Melilla, que se mantiene en el 64,7 %, y la Comunidad Valenciana, que continúa también en 63,2 %.

Además están por encima y del 50 % de ocupación de las unidades de cuidados intensivos Castilla-La Mancha, con el 55,8 % (54,8 %); Castilla y León, con el 54,2 % (50 %), así como la Comunidad de Madrid y Cataluña, con el 52,2 %. Solo Canarias con un 18,1 % y Ceuta, con el 23,5 %, se sitúan por debajo del umbral del 25 % de las camas UCI ocupadas por pacientes covid.