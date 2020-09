La crítica de Navajas divide a los fiscales y cuestiona la imparcialidad de Delgado

Estupor y asombro en la carrera fiscal por las declaraciones de Luis Navajas. El teniente fiscal del Tribunal Supremo abrió una grieta este lunes ente los miembros del órgano que dirige Dolores Delgado al querer defender su informe contrario a las querellas interpuestas contra el Gobierno por su gestión ante la pandemia. Sus reproches hacia dos compañeros de la carrera, a los que acusó de intentar presionarle en su dictamen sobre este asunto, provocó una profunda división entre los fiscales que respaldan su gestión y los que cuestionan que no convocara la Junta de Fiscales de Sala para resolver sobre este asunto tan delicado.

Aunque la mayor parte de la carrera ha cerrado filas en torno a este asunto y prefiere no hacer comentarios para no denostar la imagen de la institución, otros representantes del Ministerio Público consultados por La Información no escondieron su desconcierto ante las palabras pronunciadas por el fiscal teniente. Navajas, que está a escasos 80 días de jubilarse, intentó defenderse en una entrevista a Onda Cero de las acusaciones recibidas por su informe contrario a las querellas interpuestas en el Tribunal Supremo contra el Gobierno. Sin embargo, sus palabras avivaron la llama de entre quienes cuestionan la gestión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por su pasado como ministra de Justicia del anterior Gobierno de Pedro Sánchez.

El reproche de Navajas contra los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas, a quienes acusó de intentar presionarle en su dictamen sobre este asunto, ha sido entendido por miembro de la carrera como un asunto de índole personal que puede hacer mucho daño al órgano y a su imagen de imparcialidad. Navajas, cuyo mandato venció en octubre de 2019 (bajo la dirección de María José Segarra) dijo que los dos fiscales del alto tribunal que se acercaron a su despacho estaban "contaminados ideológicamente". Este es uno motivos en los que se amparó para justificar que no convocara la Junta de Fiscales de Sala; el otro es que habría filtraciones y que este órgano está para otro tipo de funciones, como ilustrar a la fiscal general del Estado.

"Esclavos de su ideología"

"Yo no convoqué la Junta porque tendría que haber excluido a algunos compañeros, magníficos juristas pero absolutamente esclavos de su ideología en este caso (...)", dijo , en referencia directa a la exfiscal General del Estado Consuelo Madrigal y su compañero Fidel Cadena, ambos representantes del Ministerio Público en el juicio del 'procés'. Tras reprochar a Madrigal que criticara abiertamente al Ejecutivo por su gestión ante la crisis en un artículo publicado en mayo en el diario El Mundo, Navajas sentenció que no era necesario consultar el criterio de los 32 fiscales que integran esta Sala y entre los que se encuentran el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

"A veces vale más estar solo que mejor acompañado. Yo con esa tropa no podía entrar a rebatir a que me dieran consejo", dijo el 'número dos' de Delgado en referencia a los dos fiscales del 'procés'. Fuentes de la carrera fiscal consultadas por este diario respaldan su modo de proceder y aseguran que, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 15 y 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no era necesaria la reunión para resolver sobre las querellas interpuestas contra el Ejecutivo por su gestión ante la Covid. Otras, discrepan y hacen una lectura diferente de estos artículos, los cuáles recuerdan que siempre prevalece el criterio del fiscal jefe atendiendo al carácter jerárquico de la institución.

Gestión "copiosa e idónea"

"El Ministerio Fiscal está dotado de un órgano especialmente cualificado para que las decisiones más importantes que tenga que tomar el fiscal general del Estado (en este caso su número dos tras la abstención de Delgado) sean más acertadas. Este órgano es la Junta de Fiscales de Sala. No parece razonable que no se haya recabado su opinión en este asunto tan trascendente (...). Si se hubiera procedido de esta forma, la decisión final habría quedado más reforzada", expuso en una nota APIF. La asociación independiente de fiscales recordó lo que ya manifestó tras el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado asegurando que "la apariencia de imparcialidad e independencia del Gobierno quedaría en entredicho" cuando la institución tuviera que pronunciarse sobre cuestiones que afectan al Ejecutivo.

Lo cierto es que la tensión dentro de la Fiscalía General del Estado ha ido en aumento desde que el lunes de la pasada semana se hiciera público el denso informe que firmó Navajas y para cuya redacción se apoyó en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. El documento, que ya estudian los magistrados de la Sala de lo Penal, pedía el archivo de una veintena de querellas interpuestas en el alto tribunal por sindicatos, asociaciones, formaciones políticas y particulares contra el Ejecutivo por su gestión de la crisis desde que declarara el estado de alarma el pasado mes de marzo.

Las conclusiones alcanzadas por el teniente fiscal es que se pretendía hacer una "causa general" contra el Gobierno de Sánchez atribuyéndole una responsabilidad criminal "a todas luces difusa y genérica". Además de resolver una a una las querellas, Navajas se pronunció sobre la labor del Ejecutivo tanto en asuntos de suministro de material de protección a enfermeros y guardias civiles como en el control de mascarillas sentenciando que fue "copiosa, idónea y razonable". Según expuso, había que tener en cuenta que, hasta la fecha, no se han hallado otras alternativas efectivas frente al contagio de la Covid "más allá de las medidas de confinamiento, de prevención e higiene, impuestas por el Ejecutivo".