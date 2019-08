El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha reiterado su apoyo a que la 'popular' Isabel Díaz Ayuso sea presidenta y que la Comunidad de Madrid se ponga en marcha cuanto antes y ha asegurado que no afectará a su acuerdo de gobierno la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las expresidentas regionales Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por la financiación ilegal del PP.

En rueda de prensa en la Cámara regional, Aguado, tras reunirse con el presidente de la Cámara regional, Juan Trinidad, durante poco más de 10 minutos, ha asegurado que le ha trasladado de nuevo el apoyo a Ayuso y que sus 26 diputados votarán a favor de hacerla dirigente madrileña en los próximos plenos de investidura.

Al ser preguntado sobre si la petición de la Fiscalía afectaría al Gobierno de coalición con el PP, Aguado ha indicado que se pueden exigir dimisiones cuando "ocupan cargos públicos", pero "ni Cifuentes ni Aguirre forman parte del Gobierno".

En la próxima legislatura, Ciudadanos "no quiere ni imputados ni personas procesadas por delitos de corrupción en ningún cargo de la Comunidad de Madrid", ha aseverado Aguado, que ha señalado que su partido es partidario de crear la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción en la administración pública.

"Con los casos de corrupción o posible corrupción del PP, honestamente, no creo que haya mejor garantía de que la corrupción no se produzca en la Comunidad de Madrid que entre Ciudadanos a cogobernarla", ha sostenido. Además, Aguado ha asegurado que cuando hablen "de corrupción política" y "de situaciones irregulares que se estén produciendo" no les va a "temblar la mano".