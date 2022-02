Ciudadanos, en apuros: pierde 614.000 euros tras los comicios de Madrid y CyL

13 de febrero de 2021. El partido que lidera Inés Arrimadas perdió 11 escaños, quedándose con un solo diputado. Una nueva noche gris para Ciudadanos que la presidenta trató de eludir, "nuestro proyecto resiste en Castilla y León en un escenario fragmentado y somos más necesarios que nunca en toda España. A seguir trabajando juntos". Sin embargo, este mensaje optimista se diluye con los datos electorales: tras las dos últimas elecciones autonómicas, la formación liberal ha perdido un total de 37 escaños, que, traducido en términos económicos, supone la pérdida de más de 614.000 euros.

Detrás de los programas ideológicos, los partidos políticos son, al fin y al cabo, estructuras contables -con sus pasivos y activos- que tratan de sobrevivir como cualquier empresa. Aunque la cuota que pagan los afiliados supone un ingreso para las arcas de la formación, son los resultados electorales los que impulsan el devenir económico de un partido. Y para mantener unos resultados estables es necesario estar arraigado en la calle (con inversión en sedes) y no depender de una única figura (como lo fue Albert Rivera) porque ejemplos, como esto último, ha habido varios a lo largo de la democracia, entre los que destacan UPYD -de Rosa Díaz- y el CDS de Adolfo Suárez.

Tras las elecciones de 4 de mayo de 2021, la formación que lidera Inés Arrimadas confirmó la tendencia negativa que atravesaba el partido. El revés fue casi peor que el sufrido antes de la pandemia. Pero detrás de esos resultados electorales se escondía un agujero económico que afectaba de forma directa a sus cuentas: el partido pasó de ingresar una subvención de casi medio millón (494.000 euros) a no recibir ni un solo euro porque no consiguió ninguna representación.

Se escucharon gritos de alegría en la sede de Ciudadanos de Castilla y León cuando el pasado domingo apareció por las pantallas el único escaño que obtendría en toda la noche el partido. Un resultado que, no solo empuja al partido a la irrelevancia en el tablero político de la comunidad, sino que, además, deja su balance económico en un serio aprieto. Así, el partido pasó de ingresar 120.000 euros en 2019 (cuando alcanzó los 12 escaños) a recibir tan solo 10.000 euros (por el escaño logrado por Francisco Igea).

Las siguientes elecciones a la vista son las de Andalucía. La última comunidad donde el partido mantiene su presencia dentro de las instituciones. El escenario allí no es muy distinto al de Madrid o Castilla y León. De hecho, la mayor parte de las encuestas vaticinan una mayoría holgada de Juanma Moreno (PP) y con un buen resultado de Vox. De nuevo, la formación liberal queda relegada a la insignificancia (con uno o ningún escaño). Este escenario afectaría de forma directa a las cuentas del partido. Así, por cada escaño obtenido en las pasadas elecciones, cada formación se embolsó algo más de 23.000 euros. Si tenemos en cuenta que Ciudadanos consiguió 21 escaños, la suma supera los 483.000 euros. En el caso de que la formación repitiera en dicha comunidad los resultados de CyL, la cantidad total que se perdería podría alcanzar los 460.000€.

Desde la formación de Arrimadas aseguran que "tenemos casi 8 millones de euros en nuestras cuentas, sin ningún préstamo ni deuda. Además, no tenemos hipotecas porque noy nada en propiedad, todo es en alquiler". Por otro lado, aseguran que "tenemos más dinero en nuestras cuentas que otros partidos. Es una obviedad la pérdida económica por los resultados políticos, pero eso no significa que no haya solvencia porque siempre hemos presentado en nuestras cuentas superávit".

La mira puesta en la sede de Alcalá

El 27 de septiembre de 2015, Inés Arrimadas convertía a Ciudadanos en la segunda fuerza política del Parlamento de Cataluña. Coincidía, además, con la apertura de una nueva sede: Balmes 191. Sin embargo, tras el declive del 10 de noviembre de 2019, esta fue una de las primeras víctimas inmobiliarias del partido naranja. Ahora, muchas sedes están en la mira sobre cuál será su futuro, entre ellas la sede de Alcalá 253, el cuartel donde se refugia hoy Inés Arrimadas junto con todo su equipo de confianza.