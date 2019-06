Cs plantea al PP que Villacís y Almeida se repartan el mandato en el Ayuntamiento

Última hora en Madrid. Ciudadanos ha propuesto al Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid que gobierne dos años su candidato, José Luis Martínez Almeida, y otros dos años la candidata de la formación naranja, Begoña Villacís. Así lo ha señalado el miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos Miguel Gutiérrez tras salir del encuentro que han mantenido esta miércoles por la mañana los dos equipos negociadores, donde ha aclarado que es solo una propuesta y no un acuerdo.

Pocos minutos han tardado en reaccionar los 'populares'. Andrea Levy, la número dos a la candidatura por la Alcaldía de Madrid, ha asegurado que la propuesta de Cs es una "ocurrencia" y lo ha rechazado de plano.

Mira también Vox exige consejerías en Madrid y acusa a Ciudadanos de poner trabas en la capital

Así, las negociaciones entre ambos partidos para alumbrar un gobierno de centro derecha en el Ayuntamiento de Madrid siguen enquistadas en el mismo punto que el pasado viernes, aunque sí se ha dado luz verde a un principio de acuerdo programático pendiente de su redacción final. Este pacto se basaría, en definitiva, en una "enmienda a la totalidad" de las políticas de Carmena.

La negociación sigue su curso en la Comunidad

Gutiérrez ha recordado a los 'populares' que el pasado 26-M obtuvieron el "peor resultado de su historia" en la ciudad de Madrid, mientras que Cs obtuvo un total de "120.000 votos más". La formación 'naranja' ha tildado la propuesta de "solución de compromiso" y ha asegurado que en la negociación está siendo "muy generoso". También ha cargado Gutiérrez contra la "obsesión" de Almeida por "sentarse cuatro años" en la Alcaldía y ha avisado que "puede echar por tierra en estos momentos un programa de gobierno ya negociado".

Fuentes de la formación que dirige Albert Rivera han aclarado a Europa Press que se trata de una propuesta que se enmarca solo en el Ayuntamiento de la capital y no en la Comunidad, donde Ignacio Aguado está negociando con Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el coordinador de las negociaciones de Ciudadanos para llegar a pactos de gobierno, José María Espejo, ha dejado claro al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que no habrá miembros del partido de Santiago Abascal en ningún gobierno autonómico en el que esté Ciudadanos.

De este modo, el también secretario de Acción Institucional de Cs ha replicado a Vox en TVE sobre sus exigencias de tener consejerías en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Insisto, tenemos muy claro que en el gobierno que pacte el PP con Ciudadanos no habrá miembros de Vox".

Rechaza la entrada de Vox

Y sobre las consecuencias que este veto del partido naranja pueda tener en el Ayuntamiento de Madrid al cargarle Vox con la responsabilidad de que Manuela Carmena pueda retener al final la Alcaldía de la capital, ha señalado que los once votos irán a parar al candidato que acuerden con el Partido Popular.

Por tanto, si Vox no apoya ese candidato, será él el que provocaría que Carmena siguiera de alcaldesa: "Cs no puede ser responsable, lo será el partido que no le vote. Hay otro partido además de Cs el que tiene que impedirlo".