Cs prepara la reinvención: apuesta por la nuclear y perfiles como Edmundo Bal.

Ciudadanos ya piensa en el 'supermayo'. Un mes en el que se esperan once -de las diecisiete- elecciones autonómicas (Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Baleares, Asturias, Murcia, Navarra, La Rioja y Cantabria). Unos comicios que serán clave para el devenir de las generales de final de año. Fuentes del partido aseguran a este periódico que "buscamos un plan de reactivación en el que necesitamos obviamente cambiar la herramienta porque no funciona. Tenemos que aportar ideas novedosas, caras nuevas y procesos de escucha para estar preparados para la maratón electoral que viene".

Inés Arrimadas no ha conseguido levantar electoralmente la formación. A principios de 2021, Cs contaba con presencia en hasta cuatro gobiernos autonómicos (Madrid, Murcia, CyL y Andalucía). Todos ellos con el PP. Fue entonces cuando Arrimadas dio un giro de guion a la estrategia del partido y decidió efectuar una moción de censura en Murcia con el apoyo de los socialistas. Un plan que fracasó ya que algunos de sus diputados no cumplieron la disciplina de voto. Esto provocó un terremoto: Ayuso convocó acto seguido elecciones en Madrid y Ciudadanos perdió en esos comicios sus 26 diputados. Un año después, fue el turno de Mañueco (en CyL) y Cs confirmó su declive: la formación pasó de 11 diputados a uno solo. Este escenario se agudizó -aún más- la semana pasada en las elecciones de Andalucía, donde la formación se quedó fuera del Parlamento (perdiendo 21 escaños).

"La gente nos quiere, nos dice que somos necesarios. Nos elogian por lo que hacemos, les gustan nuestros candidatos. Inés también gusta. El problema es que llega el momento de votar, y no nos votan. Eso es porque algo no estamos haciendo bien. Nos faltan las herramientas necesarias para llegar a la gente: ese contacto e ilusión. Hemos sido la tercera fuerza política. Tenemos que insistir para que lo viejo acabe de morir y lo nuevo acabe de nacer", afirma la misma fuente.

"Llevamos tiempo trabajando con 'think tanks' para relanzar nuestras propuestas económicas"

Desde Ciudadanos achacan a los continuos adelantos electorales como una losa para renovar el partido. "No hemos podido llevar a cabo este proceso porque no hemos parado de tener elecciones autonómicas. En estas hay que parar las máquinas y centrarnos en el proceso electoral. Ahora, después de Andalucía, pensamos que tenemos once meses por delante sin la espada de Damocles de un adelanto electoral para poner agilizar aquello en lo que llevamos trabajando varios meses". En esta "actualización" del programa, el partido apuesta por la defensa sin tapujos de la energía nuclear ("no como el Partido Popular que lo hace con la boca pequeña"), una crítica pública a ajustar las pensiones al IPC ("es una locura que nadie se atreve a decir"), deflactar el IRPF ("nosotros lo propusimos antes que Feijóo") o ayudas fiscales a pymes y autónomos.

Además, la formación naranja ya estudia fichajes estrella. "Tenemos que atraer e incorporar talento. Nuestros principales referentes ahora en el partido es gente independiente que vino de fuera. Gente como Edmundo Bal, que fue uno de los grandes fichajes que se hizo en su momento. También Sara Giménez (diputada por Madrid y de etnia gitana). Con este tipo de gente queremos contar. El objetivo es abrir el partido a la sociedad".

Desde el partido descartan la opción de no presentarse en algunas comunidades y destinar todos sus recursos en aquellas que tienen más posibilidades electorales. "No nos planteamos eso. En Europa este partido funciona bien y aquí también tiene que serlo. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer en todo España, sin excepción. El partido tiene resuelta la parte financiera, nuestras cuentas están saneadas. Lo que sí hay que hacer es apretarse un poco el cinturón como cerrar algunas sedes y activar otras virtuales".

El cambio de nombre del partido "no está descartado". Aunque las mismas fuentes prefieren hablar de "un cambio de marca". Pese a esto, tienen en frente dos formaciones muy fuertes con las que es difícil competir por las ideas económicas liberales. "Nosotros compartimos con el PP y -en algunas cuestiones- con Vox el programa económico, como la defensa de los impuestos bajos y el fomentar el emprendimiento. Sin embargo, nos diferenciamos de ellos en el otro aspecto liberal, como es la defensa de los derechos LGTBI o el vientre de alquiler".

Aún así, remarcan que la seña económica se va a notar ya que llevan tiempo trabajando "con grupos de think tanks" en un nuevas propuestas, como, por ejemplo, el teletrabajo, que ha sido "el gran descubrimiento" durante la pandemia. "Las medidas tienen que ser atractivas para reengancharnos con nuestro electorado y dar respuesta política a nuestro espacio, que existe y que está en la calle".