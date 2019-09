Cs culpa a Torra y ERC señala a Marlaska: las reacciones ante los CDR detenidos

Si no estás prevenido ante los medios de comunicación te harán creer que lo peligroso es un CDR y no un CIE o que las armas las tienen quienes vota y no quienes se las venden a sápatras saudies.



Exigimos la comparecencia del Ministro del Interior para dar explicaciones. pic.twitter.com/CkApN9xp5n