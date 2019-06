De Colau a Almeida... los ediles 'top ten' tendrán sueldos de hasta 100.000 euros

Después de cuatro años de legislatura, la hasta ayer alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha embolsado más de 400.000 euros brutos de sueldo, casi 300.000 euros más que lo que hubiera recibido un trabajador medio durante ese periodo tiempo, cuyo su salario se sitúa en 26.923 euros al año. Una buena parte de su retribución no ha ido directamente a su bolsillo y sí a las arcas de Ahora Madrid, la formación a la que pone cara y que en su código ético tiene estipulado que los alcaldes elegidos con sus siglas no puede recibir más de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o lo que es lo mismo 54.000 euros en 2018.

La retribución de Carmena es la más elevada entre los más de 8.100 regidores y ahora pasará a manos del 'popular' José Luis Martinez-Almeida, elegido alcalde con los votos de su partido, Ciudadanos y de Vox. Mientras, Ada Colau, que ha conseguido ser reelegida al frente del Ayuntamiento de Barcelona gracias a los socialistas y a los votos de tres de los concejales de la plataforma de Manuel Valls -aliada con Ciudadanos- seguirá cobrando 100.000 euros al año, lo que supone 7.143 euros todos los meses y una 'extra' en julio y diciembre equivalente al sueldo mensual, todo ello también en términos brutos. También Barcelona en Comú pone límite a los sueldos de sus representantes públicos y, en principio, Colau no recibirá más de 2.200 euros netos mensuales.

Según se desprende de los distintos portales de transparencia de los ayuntamientos, los nuevos alcaldes de las diez mayores ciudades de España se repartirán esta año más 758.000 euros, si bien algunos -como Colau- donarán parte de su sueldo a la formación que representan. En Valencia, Joan Ribó, cabeza de lista de Compromís, ha logrado revalidar su cargo y estará al frente del ayuntamiento cuatro años más. Su sueldo es de 82.602 euros, lo que supone 5.900 euros en 14 pagas. Ribó ha sido reelegido con el apoyo de los votos de los concejales del PSPV-PSOE.

En Sevilla, la cuarta ciudad más poblada de España, el socialista Juan Espadas ha revalidado su cargo como alcalde con el voto exclusivo de los 13 concejales de su grupo. Su sueldo anual es de 61.003 euros, o lo que es lo mismo, más de 5.000 euros brutos repartidos en 14 pagas. Mientras, el nuevo responsable del Ayuntamiento de Zaragoza, el 'popular' Jorge Azcón, cobrará 75.749 euros, 5.410 euros durante diez meses y 10.800 en julio y diciembre. Azcón ha logrado el cargo con el apoyo de Ciudadanos y Vox y desbanca a Pedro Santisteve, de Zaragoza en Comú, cuyo sueldo estaba limitado a 3,5 veces el SMI.

En Málaga, Francisco de la Torre de 76 años, volverá a ser alcalde por sexta vez consecutiva, gracias al apoyo de Ciudadanos. Su retribución supera los 64.000 euros, casi 11.000 euros menos que los que recibirá el también 'popular' José Ballesta, nuevo alcalde de Murcia, que también ha logrado el cargo -que le reportará 73.331 euros mensuales- gracias al respaldo de los concejales de la formación naranja.

Mientras, el candidato socialista en las pasadas elecciones al Ayuntamiento de Palma, José Hila, ha asumido la alcaldía de Cort, tras recibir la vara de mando a manos del anterior alcalde, Antoni Noguera. El socialista ha necesitado los votos de MÉS y de Unidas Podemos y cobrará algo más de 58.500 euros, algo menos que lo que percibirá otro socialista, Augusto Hidalgo, el nuevo alcalde de la Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá una nómina de 60.171.

Uno de los sueldos más elevados serán para Juan Mari Aburto, el cabeza de lista del Partido Nacionalista (PNV) en las municipales y que se embolsará 91.318 euros anuales. Aburto asume su segundo mandato como alcalde de Bilbao, con el pacto de gobernabilidad cerrado con el grupo municipal del PSE-EE, que también fue su socio de gobierno en la anterior legislatura. En las filas de la oposición, EH Bildu ha votado en blanco, mientras PP y Elkarrekin Podemos han votado a sus propias candidaturas.

Los alcaldes mileuristas y sin sueldo

Pese a los elevados sueldos de los alcaldes de las grandes ciudades, casi un tercio de los ediles no tienen sueldo. Según los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a partir de la información facilitada por 6.680 ayuntamientos, 4.100 regidores afirman tener algún tipo de percepción y 2.571 aseguran no tener ningún tipo de ingreso por su labor como alcaldes. Mientras, de 50.240 concejales, 35.000 reciben algún tipo de retribución y más 15.000 admiten que no reciben dinero.