Lleva apenas unas semanas en el despacho de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso pero Cuca Gamarra (Logroño, 1974) conoce a la perfección el partido. Fue alcaldesa de su ciudad natal y ahora tiene la tarea encomendada por el presidente de su partido, Pablo Casado, de ser férrea, controlar al Gobierno y plantear una alternativa ante un Ejecutivo que ha roto todos los puentes con la calle Génova. Recibe a La Información en su despacho y, además de confirmar un inminente acuerdo sobre las pensiones en el Pacto de Toledo, habla de la situación económica, de los Presupuestos que vienen, de los problemas del municipalismo que ella conoce y, por supuesto, de los posibles indultos a los presos del ‘procés’. También anuncia una interesante iniciativa en materia económica para intentar paliar la crisis del turismo.

¿Por qué han pasado de estar muy cerca de renovar el CGPJ con Sánchez a una oposición tan endurecida?

Parte del Gobierno ha adoptado unas posiciones de ataque hacia las instituciones que para nosotros se convierten en un elemento desestabilizador. Hemos visto que Podemos ataca a la monarquía o al CGPJ, haciendo que el CGPJ haya tenido que pronunciarse pidiendo que esa parte del Gobierno respete al poder judicial.

¿Qué va a hacer el PP para defender la monarquía?

En primer lugar, mantener y defender el marco constitucional, que es la base absolutamente de todo. Y, en ese contexto, ante la pasividad por parte de una parte del gobierno ante el ataque de la otra parte del gobierno en relación a la monarquía, el PP va a ser serio, va a ser responsable y va a seguir manteniendo su defensa de lo que es nuestro marco constitucional, que es una monarquía parlamentaria.

¿Qué cree el PP que ha pasado para que Sánchez haya girado a un trato de ‘guante blanco’ con Isabel Díaz Ayuso?

Sánchez tiene una responsabilidad y cada vez es más evidente que no está asumiendo lo que es la responsabilidad de un presidente del Gobierno. Si analizamos cualquier país del mundo, porque la pandemia nos afecta a todos, no sólo a España, sus presidentes del Gobierno o primeros ministros son los que están liderando la lucha contra el virus. Y Sánchez lo que hace es huir o parapetarse en no asumir responsabilidades, haciendo que lo asuman otras u otros. La complicación de la situación por los rebrotes ha hecho que al final tenga que aparecer él.

¿Ustedes estarían a favor de un estado de alarma en Madrid?

Creemos que es innecesario. Es decir, nosotros lo que estamos pidiendo y lo que el PP lleva planteando desde el primer momento al Gobierno, y no sólo el PP porque es una demanda de todas las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos, independientemente de quién esté al frente de los mismos, es la necesidad de dotarnos como país, a las distintas estructuras administrativas, de los instrumentos jurídicos que les permitan adoptar decisiones y adoptar las medidas que sean necesarias en cada momento para no estar entre el estado de alarma o la nada. Tiene que haber situaciones intermedias y tiene que haber la capacidad de poderlas adoptar, y para ello es necesario llevar a cabo reformas legislativas, cosa que hasta el momento no ha llevado a cabo el presidente Sánchez y su Gobierno. Lo que no es normal es que desde el mes de marzo al mes ya casi de octubre, afrontando la segunda ola, en España no se haya hecho absolutamente nada y no se haya asumido, como asumen otros países, la necesidad de tener instrumentos para hacer frente a las pandemias.

¿Qué panorama económico dibuja el PP a medio y largo plazo en España?

Nos gustaría dibujar un panorama económico mejor al que estamos viendo. ¿Por qué? Porque evidentemente la crisis sanitaria desencadenó una crisis social y una crisis económica. Pero las políticas es que y la eficacia de los gobiernos son los que hacen que los efectos económicos sean unos u otros. En estos momentos España lidera la caída del PIB en Europa y lamentablemente estamos triplicando la media europea en destrucción de empleo. Esto no es por casualidad. Esto es porque las políticas económicas socialistas y comunistas no son la receta adecuada para la situación económica de este país. Y el análisis que hacemos es que o se rectifica pronto o las consecuencias serán muy duras para los españoles.

Pero, ¿qué margen creen que hay para abordar una solución estratégica?

El Gobierno tiene todos los instrumentos para poder hacerlo. Otra cosa es que lo haga y esté dispuesto a hacerlo, renunciando a algunas hipotecas que tiene por sus socios de investidura o sus socios de Gobierno. Cuanto antes se tomen algunas decisiones o se cambie la política económica mejor será para que las consecuencias no sean irreversibles. Si analizamos qué están haciendo otros países y qué hace España, hay países que han decidido bajar impuestos. ¿Para qué? Para llevar a cabo una reactivación del consumo y, por tanto, de la economía. España está yendo en una dirección contraria en ese sentido y los resultados están ahí. Mientras otros empiezan a tener cierto oxígeno desde el punto de vista económico, nosotros nos estamos quedando atrás. Por tanto, esas políticas económicas deberían adoptarse de una manera inmediata. ¿Quién puede adoptarlas? El Gobierno. Y tiene que tener capacidad de hacerlo.

¿Pero tiene? Porque no tiene unos Presupuestos y nadie, de momento, le apoya en esos PGE.

La capacidad la tiene porque gobierna y, por tanto, es el poder ejecutivo. Otra cosa es si tiene las manos libres y está dispuesto a tenerlas. Por ejemplo, para derogar una reforma laboral que tiene el visto bueno de Europa y que ha sido buena para España por la capacidad que ha tenido de crear puestos de trabajo o está teniendo en estos momentos para garantizar los ERTE, el derogarla es una decisión unilateral del Gobierno. Por tanto, las decisiones en materia económica es el Gobierno quienes las decide y él decidirá si va por el camino correcto o por el camino erróneo. Hasta el momento va por el camino erróneo. El PP le ha tendido la mano, se la ha tendido el presidente Casado, para llevar a cabo las reformas o para mantener aquellos instrumentos económicos que funcionan y que son una garantía para nuestro crecimiento. Evidentemente donde no vamos a estar va a ser en una política económica que nos lleve a un precipicio.

Los Presupuestos son los cimientos de esos mecanismos de actuación, son la columna vertebral de esa política económica. ¿No sería factible una unidad de acción desde el PP?

Es que el tiro de los Presupuestos del Gobierno es toda una incógnita porque nadie los ha visto. Es decir, Moncloa provoca que se hable de unos Presupuestos que no existen. Evidentemente ellos si conocen por dónde van, pero a los españoles no se los han mostrado y al PP tampoco. Evidentemente en algunas mesas que han establecido con sus socios de investidura parece ser que saben algo más. Pero la realidad es que nosotros somos un partido serio y, para empezar, los mimbres de un Presupuesto son el techo de gasto, la senda de déficit y el marco macroeconómico que se plantea para este país. A día de hoy, eso no está. Pero iré más allá: no sólo lo desconoce el PP, lo desconocen el resto de las administraciones públicas que necesitan conocerlo para poder aprobar sus propios presupuestos, lo cual se convierte en un lastre. A día de hoy ni siquiera se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Comisión Nacional de Administración Local, dos órganos que son preceptivos para la aprobación de esos instrumentos. Por lo tanto tenemos un Gobierno que no sólo es un lastre para lo que son sus competencias y su Presupuesto, sino que es un lastre para las competencias y para los presupuestos desde el punto de vista autonómico. Hay autonomías o ayuntamientos con una mayoría absoluta que podrían estar ya aprobando sus presupuestos para que el 1 de enero entren en vigor. Y eso es lo que da estabilidad en un país serio y responsable. Hay, en definitiva, un elemento de lastre y un elemento al final de penalización para la recuperación económica.

¿Y cree que Europa va a ser proactiva en el reparto de fondo comunitarios?

España tendrá que cumplir con aquello que son los requisitos que Europa establece para todos los países miembros. Esperemos que lo cumpla. Pero cuando uno no es capaz de cumplirlo pero el resto de los países sí evidentemente quien está fallando es el gobierno de ese país. Hay, por ejemplo, un plan de reformas que para el día 15 de octubre tiene que estar presentado en Europa. Estamos a día 23 de septiembre y tampoco nadie sabe nada de esto. Y eso es gobernar y ser eficaces. Si hay un vicio que tiene este Gobierno es su falta de eficacia hasta llegar al bloqueo interno en la gestión del día a día. Un ejemplo: la situación que tiene la Seguridad Social hoy para gestionar todo tipo de prestaciones es francamente grave y es consecuencia del bloqueo que ha generado la propia mala gestión del Gobierno. El problema, ¿cuál es? Quien paga las consecuencias de ese bloqueo, que son cientos de miles de españoles. La gestión del Ingreso Mínimo Vital no era necesaria que se llevara a cabo por parte de la Seguridad Social, podría haberse hecho por las comunidades, como ya venían haciéndolo. Y, sin embargo, esa decisión se ha convertido en un cuello de botella que hoy están pagando personas que no cobran el dinero que necesitan para comer. Y esto también está penalizando el resto de prestaciones. Hoy hay retrasos hasta en el cobro de la prestación por maternidad. Estamos hablando de dos meses, tres meses de retrasos en las prestaciones que una familia necesita para sus economías familiares de manera inmediata. Y eso tiene unas consecuencias claras en la economía de un país.

¿Qué le parece la reforma fiscal que quiere plantear el Gobierno, una parte de la que está en el acuerdo de legislatura?

En primer lugar, oímos hablar de una reforma fiscal pero nadie la ha visto tampoco. O sea, todos son globos sonda. Sí que se intuye que hay una subida de impuestos. El PP lo que plantea los españoles como política económica es la necesidad de una bajada de impuestos para llevar a cabo una reactivación del consumo y, por tanto, de nuestra economía. Lo que se ha producido es que se ha apagado el interruptor de una economía por un confinamiento o por las distintas decisiones que aquí ha habido que tomar como consecuencia de una de una pandemia. Y tenemos que reactivar el consumo y reactivar algunos sectores. Y para ello es necesario planes específicos que lleven aparejadas las medidas que cada sector necesita. El turismo necesita el suyo. Necesita una bajada, por ejemplo, de impuestos como el IVA. ¿Para qué? Para conseguir que un sector que es estratégico y de gran valor añadido, aunque el Gobierno se lo niegue, para nuestra economía, se vuelva a poner en funcionamiento y permita que el motor de España vuelva a funcionar y, por tanto, vayamos cogiendo velocidad. Para nosotros es no es acertado que las políticas ahora mismo estén centradas en las subidas de impuestos, porque eso va a retraer el consumo y la velocidad de la recuperación. Pero esto no es solo una teoría, es que otros países europeos lo están haciendo y estamos viendo cómo los países que han apostado por ese tipo de políticas económicas [bajadas de algunos impuestos] están teniendo unos resultados mucho mejores que los que está teniendo España.

¿Y cómo recuperamos el consumo?

Pongamos un ejemplo: en el día de ayer [por el martes] se suspende el Imserso. El programa tiene dos componentes: por un lado, una política social y, por otro, una política de estímulo a un sector que para nosotros es prioritario por la importancia que tiene para la economía española. Si tú decides que ese programa lo suspendes, tú tienes ahí esa parte del gasto público. Lo que tienes que hacer es, de manera paralela, sustituirlo por otro programa de estímulos. Y ahí el PP va a presentar iniciativas para contrapesar. Es decir, si no se puede, porque no es recomendable desde el punto de vista de la salud pública, movilizar a ese sector de la población, que es un sector de riesgo, lo que hay que hacer es contrarrestar esa decisión con otro tipo de programas que generen estímulos, que garanticen la actividad.

¿Qué tipo de iniciativas?

Los bonos turísticos, por ejemplo, como también los están haciendo otros países. Eso es lo que hay que buscar y eso es lo que está fallando. ¿Por qué falla? Porque este Gobierno no tiene iniciativa, no tiene eficacia y no tiene internamente los mimbres para estar dando respuestas a sectores. Además, lo que le falla son interlocución con cada uno de esos sectores, porque el PP se está reuniendo con los sectores económicos y todos ellos tienen iniciativas que plantear al Gobierno para buscar incentivar la recuperación de su sector. Y lo que le está fallando al Gobierno es la escucha y la gobernanza con cada sector económico.

Cuca Gamarra, ante las puertas de bronce del Congreso. José González

Es decir, ¿demandan que no solo escuchen al Ibex sino también al resto de sectores?

Uno por uno, porque no hay que olvidar que este es un país de pequeña y mediana empresa. Ese es España y lo que tiene que hacer el Gobierno es dar la máxima protección a nuestro tejido económico y empresarial. Y si España es un país de pymes y de autónomos, el Gobierno en esta crisis tiene que tener medidas específicas para pymes y autónomos. El PP, que es la alternativa, las tiene, las está planteando y las estamos convirtiendo en iniciativas legislativas para poder paliar esta situación.

Otro tema importante es el de las pensiones y la reforma. En la anterior legislatura estuvieron a punto de llegar a un acuerdo pero a última hora no lo hubo. ¿Qué planes tienen?

A nosotros, en primer lugar, nos preocupan algunos anuncios que ha habido en el seno del propio Gobierno donde se plantea la congelación de pensiones o la congelación de salarios en el ámbito del empleo público. Creemos que se debe garantizar que en el próximo ejercicio no se lleven a cabo esas congelaciones. Pero, más allá de todo eso, este es un partido de Estado, un partido de gobierno que ha gobernado y con vocación de volver a gobernar. Y la alternativa. Por tanto, un partido serio y para nosotros el marco es el Pacto de Toledo. En estos momentos estamos trabajando dentro del Pacto de Toledo como partido responsable y partido de Estado en la elaboración de las recomendaciones. Esperamos que pueda haber un acuerdo.

Pero, ¿hay algún avance?

Digamos que estamos en los últimos compases.

¿Pronto tendremos acuerdo?

Pronto tendremos noticias.

Pero, entonces, ¿ahí sí hay consenso? Es decir, la ruptura de los consensos, que parece que es la nota predominante de un tiempo a esta parte en nuestro país, ¿el Pacto de Toledo parece que será una excepción?

El PP es un partido que trabaja en la búsqueda de consensos y en la búsqueda de acuerdos de Estado, en aquello que es de interés para los españoles. Y en ese planteamiento, en la búsqueda de la sostenibilidad de las pensiones el PP está trabajando. Si por parte del Gobierno hay voluntad y hay un trabajo serio no será por parte de este partido el que no se pueda alcanzar esos acuerdos, pero para eso tiene que haber lealtad y responsabilidad por ambas partes.

¿Cómo van a intentar paralizar los posibles indultos a los presos del ‘procés’?

En primer lugar, denunciando todo tipo de actuación y negociación que por parte del Gobierno se lleve a cabo encaminada a obtener votos a cambio de traspasar líneas rojas. Para que la opinión pública sea consciente de lo que el Gobierno está negociando. Porque eso es importante. Es decir, que los españoles conozcan qué tipo de negociaciones lleva a cabo el Gobierno y lleva a cabo el PSOE. Hoy [por ayer] es un día, creo, duro. Porque hoy es el día en el que la vicepresidenta primera del Gobierno se reúne con Bildu y eso se produce hoy en este mismo edificio. Es decir, que hemos hemos ido viendo cómo en los últimos, en los últimos meses, ha ocurrido lo siguiente: desde escuchar a la propia vicepresidenta primera decir que nunca el PSOE negociaría con Bildu, porque no hay que olvidar quién es Bildu, que es un partido que no condena los asesinatos de ETA porque es un partido que es el brazo político de una banda terrorista, a ver cómo el PSOE ha llegado a estampar su firma a través de la portavoz parlamentaria en un documento para conseguir unos votos en Bildu en una prórroga del estado de alarma, en los que ni tan siquiera los necesitaban, a cambio de la derogación de una reforma laboral que ha traído muchísima prosperidad. Esto se va a ratificar y lo que se va a producir es que quien se va a reunir con Bildu es la vicepresidenta primera en condición de Gobierno de España, negociando los Presupuestos Generales del Estado. Por otro lado, el PP va a utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para impedir los indultos. Los recurriremos ante el Supremo.

¿A qué atribuyen ustedes la ausencia del Rey en la entrega de despachos judiciales en Barcelona?

Por un lado, España es un Estado de derecho en el cual un gobierno lo que no puede decir es que no puede garantizar la seguridad en una de nuestras comunidades autónomas. Y, por otro lado, lo que no puede el Gobierno es vetar la presencia de un jefe del Estado en lo que son sus propias funciones.

¿Les preocupa el caso Kitchen?

El caso Kitchen está en vía judicial y por tanto somos absolutamente respetuosos con los tribunales. Respetaremos las decisiones judiciales que se puedan producir. Pero también defendemos la presunción de inocencia y por tanto, la reivindicamos. Reivindicamos las dos cuestiones. Si hay algo que se haya hecho mal, por supuesto seremos contundentes porque nuestro presidente así lo ha sido y esa es su seña de identidad. Pero también hay que reconocer y hay que defender la presunción de inocencia que en este país tenemos que tener.

¿Y les preocupa la comisión de investigación que se pueda abrir? ¿Puede salpicar políticamente al presidente o a la dirección del PP?

Hemos denunciado lo que supone esa comisión de investigación. Es una cortina de humo para que no se hable de lo que son los problemas que tienen los españoles. La labor que tiene el Congreso de los Diputados es el control al Gobierno y ésta es una maniobra que lo que busca es ocupar el tiempo parlamentario no en que se le controle al Gobierno, sino que el Gobierno, los partidos que apoyan al Gobierno y que sustentan al Gobierno, hagan que la actividad parlamentaria esté centrada en perseguir a la oposición. Y eso es lo que consigue, sobre todo cuando hay una vía judicial ya abierta, es que el día a día de un Congreso no se pueda centrar en controlar al Gobierno, en una pandemia y además en una gravísima crisis económica. Y en eso es en lo que tendría que estar centrada la actividad parlamentaria, porque es una perversión de lo que es el sistema democrático.

¿Se han llegado a plantear vender la sede de la calle Génova?

Que yo sepa no.

Sánchez mantiene una vía con Cs para pactar los Presupuestos con Cs. ¿Está el PP cómodo gobernando con un partido que puede dar al Gobierno la llave de la legislatura?

Este es un partido de Gobierno con mucha historia. Tenemos muy claro que nuestra principal función es servir a España y a los españoles. Eso nos lleva a ser muy conscientes de lo que representa ostentar alcaldías o presidencias de gobiernos autonómicos o diputaciones. Para nosotros lo fundamental es la estabilidad de esos gobiernos en los que gobernamos en coalición con Cs.

¿Qué tendría que ocurrir para que el PP volviera a negociar la renovación del CGPJ, RTVE o el TC?

El presidente Casado ya le ha trasladado a Sánchez cuáles son nuestras condiciones. Esos son acuerdos con un Gobierno y dentro de ese Gobierno se están produciendo ataques a la estabilidad de nuestro país y eso es peligrosísimo. Somos conscientes de nuestro papel y nuestro papel es ser garante de las instituciones.

¿No es no al Gobierno?

Mientras se siga atacando a los propios órganos que quieren renovar… Hay una cuestión clara. Casado es quien más pactos de Estado le ha planteado a Sánchez y lo que hemos recibido es un portazo o un no por respuesta. En relación a los PGE esta es la gran mentira de Sánchez. Sánchez es un habilidoso trilero y mientras te tiene distraído en un cubilete él está moviendo otro. Mientras te habla de un hipotético acuerdo de Presupuestos con el PP, que es algo que no existe y no es posible, él está negociando por otro lado. Los PGE es el reflejo contable de un proyecto político y esas políticas son las políticas socialistas y comunistas. El PP es la alternativa y no podemos desaparecer. Porque estaríamos debilitando a la sociedad española. Nosotros a la sociedad le debemos que aspire a una alternativa. Evidentemente no vamos a renunciar a ese papel.

¿Se arrepienten de haber apoyado los primeros estado de alarma?

No, porque era lo que había que hacer en ese momento y lo que España necesitaba. Lo hicimos a cambio de nada, porque otros pidieron algo a cambio. Pero le decíamos al Gobierno que esta situación tiene que tener un fin, entre el estado de alarma y la nada. Y esa es su labor. El PP, siempre que considera que es necesario apoyar algo, lo hace.

¿Qué votarán en la moción de censura de Vox?

Todavía no se ha presentado. No la vamos a apoyar. No es el momento. España está afrontando los rebrotes de una pandemia y por tanto tenemos que estar centrados en esta gestión, también como oposición. La moción tampoco puede prosperar. Al único que va a refrendar y reforzar es a Pedro Sánchez

¿Votarán no?

Es una decisión que tienen que adoptar los órganos internos del partido.