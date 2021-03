Darias advierte a Ayuso: el Gobierno puede ir a los tribunales "si no cumple"

"Si legalmente podemos no vamos a cerrar Madrid". Es lo que acaba de decir la presidenta de la Comunidad de Madrid para justificar su empeño en no tomar las mismas medidas contra el coronavirus que el resto de comunidades autónomas. Minutos después tenía la respuesta desde el ministerio de Sanidad. Carolina Darias le ha recordado que el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es de "obligado cumplimiento", de iure y de facto. Es más, el Gobierno podría acudir a los tribunales si no cumple con el cierre perimetral. "Actuaremos cuando los servicios jurídicos decidan cómo. La orden se publicará mañana o pasado en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí empezaremos a caminar".

"Yo voy a estar con la mayoría y el consenso, y sabe por qué, porque el protagonista no puede ser quien discrepa, tiene que ser quien acuerda y quien quiere avanzar. Ante los que se quieren enfrentar estamos los que queremos avanzar", ha señalado en una entrevista en 'Espejo Público'.

Para Darias las medidas adoptadas suponen "un gran acuerdo un acuerdo de país que es lo que la ciudadanía requiere", y ha afirmado que el consenso muestra que la "práctica mayoría" de las comunidades saben que "la lucha y la batalla" es contra el virus, y que lo que quieren es "seguir salvando vidas". Por tanto, su objetivo es focalizar sus esfuerzos en "quiénes quieren avanzar no hay quiénes quieren enfrentar", a su juicio, "este país necesita que se siga avanzando en un momento en el que consenso "permite llegar juntos y más lejos. Por tanto, ha añadido, "el Gobierno de España va a estar siempre buscando el consenso".

En cuanto a los datos que muestran un estancamiento en la baja de casos -la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose permanece estable prácticamente situándose en los 139,57 casos por cada 100.000 habitantes-, la ministra ha señalado que "es pronto para asegurar que estamos en un cambio de tendencia".

Así, señala que hay un descenso desigual en España y que "es muy importante" que ante determinadas fechas, en referencia al puente de San José y Semana Santa, se puedan adoptar medidas que giran en torno a dos grandes ejes: limitar la movilidad y limitar el contacto social. "Sabemos cómo atajar y es muy importante sobre todo para ganar tiempo a la llegada de vacunas", ha afirmado, al tiempo que advertía de que para evitar un nuevo repunte es necesaria la "máxima vigilancia".

En cuanto a la llegada de vacunas a España ha destacado, nuevamente, que en abril llegarán 4,8 millones de vacunas de Pfizer, lo que supondrá en torno a 1,2 millones dosis de la vacuna de Pfizer por semana, a lo que se sumarán el nuevo acuerdo adoptado ayer con la Comisión Europea - llegarán 4 millones de dosis adicionales este mismo mes a la UE-, y la aprobación inminente de la vacuna desarrollada por el laboratorio Johnson & Johnson a través de su filial Janssen. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre del año se espera una "importante" llegada de vacunas, Darias afirma que España sigue la "hoja de ruta" marcada y, por tanto, "estamos en el objetivo del Gobierno para cumplir el 70% de españoles vacunados el próximo verano".

Sobre la posibilidad de que se amplíe la indicación de la vacuna de AstraZeneca para poder suministrarse a mayores de 65 años, como ya ocurre en Francia y Alemania, y como han pedido desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y los Colegios de Médicos de Barcelona y la Comunidad de Madrid. La ministra ha recordado que el tema se ha planteado dentro del grupo de la Estrategia de vacunación y de la comisión de Salud Pública y que el ministerio toma sus decisiones de la evidencia científica y de la ficha técnica de las vacunas.

Por tanto, "lo que vamos a hacer es lo que dice la comisión de salud pública", que, por otro lado, "lo que dice es que está es una decisión temporal a la espera de nuevas evidencias". La ponencia va a estudiar este jueves nuevos datos publicados sobre la vacuna de AstraZeneca la pasada semana. Finalmente respecto a las garantías de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y la aprobación de la vacunas, Darias ha recordado que "todas las vacunas son eficaces y, lo que es más importante, sabemos que las vacunas salvan vidas".