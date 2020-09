El virus no cede: 31.428 nuevos casos desde el viernes con Madrid a la cabeza

El mismo día en el que los vecinos de 37 zonas sanitarias de la Comunidad de Madrid han visto cómo se han empezado a aplicar las nuevas medidas restrictivas, los datos totales de contagios en España dan otro mazazo al país. El Ministerio de Sanidad ha informado de 31.428 nuevos positivos y 168 muertes en las últimas 72 horas (310 fallecidos en siete días). El Gobierno de la región dirigida por Isabel Díaz Ayuso, por su parte, tratará de frenar el avance de la pandemia en su territorio por medio de una serie de limitaciones que contemplan desde restricciones al transporte (siempre y cuando no sea para ir a trabajar), hasta límites aún más estrictos para el cierre de los bares (22 horas). Se trata de un plan que ha sido aplaudido por algunos y criticado por otros, que la acusan de no haber atajado la transmisión a tiempo y de señalar a los barrios más humildes.

En total, se han contagiado en España hasta 671.468 personas. De todas ellas, 1.417 están UCI en estos momentos.

Simón: "La letalidad es del 0,9%"

En su comparecencia, Fernando Simón habla de una "gran variabilidad" en las distintas comunidades autónomas. Además de la Comunidad de Madrid y Cataluña; otras como Navarra, Murcia, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha también presentan unas cifras más altas que el resto del país. En cuanto al número de PCR que se están realizando a la semana, Simón ha comunicado que rondan las 683.000, lo que significa 1.453 por cada 100.000 habitantes. Es, según ha declarado Fernando Simón, "una de las ratios más altas de la Unión Europea".

"El incremento en el número de casos es real. Se percibe el aumento de casos en la alta ocupación hospitalaria y en la presión superior al sistema asistencia", ha comunicado. Si bien es cierto que "se están produciendo muchas altas", ha seguido, "todavía son más altos los ingresos en muchas CCAA". De todos modos, desde su punto de vista "la segunda ola no será tan fuerte como la primera". En cuanto a la letalidad (el numero de muertes dividido por la cifra total de casos), Simón la ha cifrado en un 0,9%.

Preguntado por la escasez de médicos denunciada por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha reconocido que sí que existe una queja "crónica" por parte del sector que se viene dando en "los últimos años", pero también ha dicho que él no es quién para evaluarlo. Por último, ha afirmado que "si la evolución de la pandemia es como hasta la fecha, será suficiente con los médicos que hay en España".

Reunión entre Sánchez y Ayuso

A propósito de las nuevas restricciones, durante la mañana de hoy se ha producido una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la región. Ambos dirigentes ha pactado poner en marcha un 'grupo Covid', integrado por ministros y consejeros, que monitorice y aporte medidas conjuntas en la lucha contra la pandemia. El Grupo Covid, afirman fuentes de ambos gobiernos, es un "espacio de cooperación" que se reunirá semanalmente, con el objetivo poner en común y planificar respuestas contra la pandemia. "Sus propuestas servirán de recomendaciones a las actuaciones propias que seguirá ejecutando el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en el ejercicio de sus competencias", añaden.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Ayuso ha salido al paso de las críticas y ha señalado que no es momento de "activismo" y que con las restricciones de movilidad que se han impuesto en 37 zonas de la región no se busca "estigmatizar". Además ha reclamado "la solidaridad de marzo" donde todos los políticos, sindicatos y sociedad civil iban "en la misma dirección". En la misma línea, ha declarado que "ahora estamos en la reivindicación por la reivindicación constante y no siempre esto ayuda", ha declarado. Para Ayuso, si no se va en una misma dirección "va a ser imposible" salir de la situación que genera el coronavirus.

El viernes, la última vez que Sanidad informó del estado de la pandemia en España, notificó hasta 14.389 nuevos contagios en un solo día, lo que constituyó un nuevo récord desde que finalizó el estado de alarma.

Un tercio de los casos, en Madrid

Solo la Comunidad de Madrid registra, en las últimas 24 horas, 3.298 casos nuevos de coronavirus, de los que 620 se asignan a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 32 fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes, con datos a cierre del día anterior. Respecto al informe anterior, difundido el pasado viernes, la Comunidad de Madrid ha incorporado 12.800 casos, lo que sitúa el número acumulado en 204.730, tal y como informa Europa Press.

El total de fallecidos asciende a 16.035 (50 más que en el informe anterior), según datos de Sanidad Mortuoria (4.853 en centros sociosanitarios, 10.159 en hospitales, 993 en domicilios y 20 en otros lugares). Las hospitalizaciones han seguido en aumento hasta situarse en 3.180, y los pacientes en UCI hasta 409. Por otra parte, 104 pacientes han sido dados de alta en el día de ayer. Además, 13.963 se encuentran en seguimiento domiciliario por atención primaria. En el acumulado, el número de pacientes que han requerido hospitalización asciende a 54.875, UCI a 4.743, las altas hospitalarias a 50.328 y los pacientes atendidos por atención primaria a 405.427.

En cuanto a la capacidad de detección de la Comunidad, Fernando Simón ha subrayado que, con 2.097 PCR por cada 100.000 habitantes, "Madrid realiza más del doble de pruebas que algunos países europeos" . En cuanto a las medidas restrictivas que ha impulsado el gobierno de Ayudo en algunas zonas básicas de salud, ha señalado que existe "un incremento real de la transmisión" en la comunidad y que por eso ha sido necesario implantar medidas restrictivas, que se deberán ir valorando.