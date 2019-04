David Suárez responde:"Mi tuit solo era humor negro. He perdido mi trabajo"

El humorista David Suárez, que colaboraba en el programa de Los40 principales ‘Yu, no te pierdas nada’ publicó el pasado jueves 18 de abril en su cuenta de Twitter el siguiente texto: 'El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down'. Sus palabras fueron contestadas por numerosos usuarios, entre los que se encontraba Down Madrid, que además de exigir a este cómico una disculpa pública, le avisó de que emprendería acciones legales, como finalmente ha hecho.

David Suárez ha visto como su vida daba un vuelco después de este polémico tuit. La primera consecuencia ha sido que ha perdido su trabajo. La presión ha sido tal que el comentarista ha publicado en sus redes sociales una disculpa pública.

Comunicado sobre el tuit que publiqué el pasado 18 de abril. pic.twitter.com/DfiEkzEpqG — David Suárez (@DavidSuarez_V) 24 de abril de 2019

En el texto, Suárez recalca que es un cómico y que su género es el humor negro. Y destaca que su intención "no ha sido ni nunca será herir a las personas con Síndrome de Down" y que no puede sentir otra cosa que "repulsa" hacia cualquier vejación". Se retrata así mismo contra una persona que nunca ha ido "ni contra las minorías ni contra las víctimas".

Igualmente, detalla la situación d estrés que están viviendo él y su familia. "Me he generado en unos días más enemigos que en toda mi vida. Esto ha traído mucho dolor a mi familia", asegura. Aún así, asume las consecuencias por sus actos y hace un alegato a la libertad de expresión. "La comedia y la imaginación son el último reducto que nos queda. Que no nos lo roben", finaliza sin dejar una pequeña pulla a los que le han criticado. Habla de "la bajada de pantalones de las empresas" ante los "guardianes de la moral ávidos de imponer su doctrina". ¿Acabará el caso en los tribunales como le ocurrió al también humorista Dani Mateo?