De Cos pide que las reformas de Basilea III se implementen de forma coherente.

El gobernador del Banco de España y presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que la gravedad de las "fallas regulatorias" que Basilea III busca abordar sigue siendo tan importante hoy como antes de la pandemia y ha instado a implementar estas reformas de manera completa y coherente. "Es fundamental que todas las jurisdicciones del Comité de Basilea implementen las reformas de Basilea III de manera completa y coherente", ha advertido el banquero central español durante su intervención en la audiencia pública "El paquete de reformas bancarias de la UE", organizada por el Comité Económico y Social Europeo.

En este sentido, De Cos ha defendido que las reformas de Basilea III buscan ayudar a restaurar la credibilidad en el cálculo de los activos ponderados por riesgo de los bancos con la mejora de la robustez y sensibilidad al riesgo de los métodos estándar para riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional, facilitando la comparabilidad de los ratios de capital de los bancos. Asimismo, ha explicado que las reformas restringirán el uso de enfoques modelados internamente al garantizar que los parámetros modelados estén sujetos a mayores salvaguardas y que el modelado avanzado no se utiliza para carteras con datos históricos limitados.

En tercer lugar, para el español las reformas de Basilea III introducirán un suelo de producción sólido y sensible al riesgo, además de complementar el marco ponderado por riesgo con un índice de apalancamiento finalizado, que proporciona una protección contra niveles insostenibles de apalancamiento y mitiga el riesgo de modelo tanto en los modelos internos como en los enfoques de medición de riesgo estandarizados. "La gravedad de las fallas regulatorias que Basilea III busca abordar sigue siendo tan importante hoy como lo era antes de la pandemia", ha afirmado De Cos, señalando que un informe reciente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre requisitos de capital modelados de los bancos apunta a un nivel "significativo" de dispersión de capital "que necesita ser monitoreado".

Por otro lado, el gobernador del Banco de España ha rechazado las críticas que sostienen que las reformas de Basilea III no han sido diseñadas adecuadamente para reflejar las características específicas de la jurisdicción o región, y que su implementación impedirá el crecimiento económico y la capacidad de los bancos para abordar tendencias y desafíos estructurales como la digitalización de las finanzas o los riesgos financieros relacionados con el clima. "Tales declaraciones no reflejan con precisión el proceso riguroso que siguió el Comité y no sirven a los intereses de una recuperación económica sostenible e inclusiva", ha afirmado.

A este respecto, ha añadido que los estándares finalizados tomaron en cuenta muchos de los comentarios recibidos de las partes interesadas y reflejan las diferencias de puntos de vista entre los miembros, incluyendo una gama de discrecionalidad nacional para proporcionar un grado de flexibilidad.

Por último, De Cos ha defendido que la implementación de Basilea III en su totalidad y de manera consistente es un poderoso símbolo del compromiso continuo de las jurisdicciones de Basilea con el multilateralismo. "Ahora es fundamental que todas las jurisdicciones del Comité de Basilea traduzcan este compromiso en acciones concretas al implementar los estándares de manera completa y consistente", ha apostillado.