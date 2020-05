De Quinto: "Yo siempre he rechazado el concepto ese de partido bisagra para Cs"

"Por lealtad a mis amigos y compañeros voy a votar una cosa en la que no creo y después dejo mi puesto". Marcos de Quinto abandonó Ciudadanos este martes por su desacuerdo hacia la decisión de Inés Arrimadas de apoyar la quinta prórroga del estado de alarma. El político reconoce que no hay tiempo para que lo sustituyan antes de la votación de esta mañana por lo que respaldará a su partido y al país, pero dejará el barco naranja después, en una entrevista a RTVE.

El antiguo político de Ciudadanos ha asegurado que "yo siempre he rechazado el concepto ese de partido bisagra. La labor de Ciudadanos es de partido puente. Tiene una labor de aglutinar y no de irse con uno o el otro". De Quinto ha dicho que "me marcho por coherencia, como lo deberían hacer muchos políticos".

Marcos de Quinto abandonó el partido "por diferencias con algunas decisiones" con un tuit. El hasta ahora dirigente y diputado de Cs explicó en la red social que dichas decisiones son "legítimas y democráticas" y que sigue "creyendo que es un partido absolutamente necesario en nuestro país". No obstante, ha trasladado esta mañana su renuncia a Inés Arrimadas.