Sánchez prepara el segundo 'round' con el objetivo de desactivar a Casado y Rivera

El PSOE de Pedro Sánchez lo tiene claro: "Nuestro objetivo esta noche es ir a por Casado y, sobre todo, a por Rivera". Así encaran en la planta noble de Ferraz el segundo debate electoral en Atresmedia, el decisivo. Después de esta noche ninguno de los cuatro candidatos tendrá apenas margen de maniobra. La batalla se libra en este momento por los indecisos -tanto por los que dudan entre PP, Cs o Vox, como por los que no tienen claro si votar al PSOE o a Cs-. Es a esos graneros de votos, que en los diferentes partidos sitúan en este momento en torno al 15% de los electores (más que los pensionistas o los funcionarios), donde quieren dirigirse esta noche los cuatro contendientes.

Esos votantes 'huérfanos' van a ser, aunque nadie los mencione, el principal motivo de disputa del segundo 'round'. Así lo explican desde el Comité Electoral del PSOE: "Son esos votantes moderados, de centro, algunos liberales, que dieron la victoria a Rajoy en 2011 y a Zapatero en 2004 y 2008. No son ni de izquierdas ni de derechas". El mismo diagnóstico hacen en Ciudadanos: "Queremos apelar al votante que cree que España necesita reformas y que el presidente no debe pactar con los independentistas", afirman desde el núcleo de colaboradores de Rivera.

Mira también Las armas televisivas con las que RTVE ha complicado el debate a los cuatro candidatos

Ayer los cuatro contendientes enseñaron 'la patita' y mostraron sus primeras cartas. Pero hoy ya van a ir a por todas. Así lo creen tanto en los equipos de PSOE como de Cs: "Hoy Casado va a salir como un toro", concluyen tras lo ocurrido ayer. Y Sánchez quiere mantenerse de mero espectador en esa batalla por el voto de centro-derecha. Desde Ferraz vaticinan un 'cara a cara' entre Casado y Rivera para "ver quién es más ultra". En el PP lo ven diferente y creen que aún hay una bolsa de votantes indecisos que terminarán apostando por "la moderación" que representa, bajo su punto de vista, su presidente.

Satisfacción en Ferraz

En Ferraz existe este martes un ambiente de clara satisfacción. Creen que, a pesar de los titulares que dan vencedor a Rivera, hubo dos momentos clave en el debate de anoche en RTVE que inclinan la balanza a su favor: "Cuando Sánchez insistió en dos ocasiones a Rivera sobre el cordón sanitario que ponía al PSOE y no a Vox; eso fue un dardo directo a los indecisos entre PSOE y Cs". El segundo microdebate: "Cuando Rivera dijo a Sánchez que no se pusiera nervioso; los votantes moderados no quieren ese tono".

Mira también Los candidatos riñen por los impuestos y se olvidan de los 3,3 millones de parados

El 'sanedrín' de Sánchez se considera, por tanto, ganador del primer 'round' en RTVE. También por dos motivos: "Hemos ido a pescar fuera de nuestra parroquia, a ese votante moderado, y ayer nos pusimos morados". Y "tenemos el voto de izquierdas más que recuperado". "Hoy seguiremos colocando nuestros mensajes", afirma un asesor de cabecera. Y uno de ellas será introducir el debate sobre la eutanasia.

En Unidas Podemos creen que han conseguido frenar la fuga de votos, especialmente camino del PSOE, que marcan las encuestas. Iglesias buscó dirigirse a los decepcionados y a los que están cambiando de siglas con ataques contundentes a los bancos, en dos ocasiones, y a las eléctricas. Se muestran también satisfechos con el primer asalto y recurren a un símil futbolístico: "El campo anoche estaba seco pero hoy estará mojado lo que permitirá un debate más rápido, directo y facilitará el cuerpo a cuerpo". El objetivo de Iglesias vuelve a ser Sanchez y le preguntará, de nuevo, si va a pactar con Cs.

Corriendo, nadando y encerrados con sus equipos

El segundo debate será a las 22 horas en San Sebastián de los Reyes, pero antes los candidatos pasarán una jornada similar a la de ayer. Sánchez ha salido a correr esta mañana, como es habitual en él, para, a continuación, encerrarse con sus asesores. Van a revisar lo ocurrido anoche, a comentarlo y a preparar nuevos papeles. "Habrá algún sorpresa", vaticinan.

Rivera, por su parte, se va a ir a nadar y también se reunirá con sus colaboradores de campaña. Tiene previsto llevar fichas e imágenes, como hizo en RTVE. Casado e Iglesias tienen previsto repetir la misma 'liturgia' de este lunes y preparar el debate también con sus respectivos comités.