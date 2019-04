Directo | Iglesias apuesta por el impuesto a la banca para devolver el rescate

22:27. Comienza el bloque dedicado a las pensiones. Rivera es el primero en intervenir y defiende su programa sobre familia: "Si no nacen hijos este país no tiene futuro", asegura.

22:26. Rivera a Casado: "¿Sabe dónde está el mayor milagro económico del PP? En la cárcel". Rodrigo Rato entra en el debate.

22:23. Iglesias responde al líder del PSOE que el SMI ha subido un 22% durante la pasada legislatura gracias a Unidas Podemos. Sánchez no entra en el 'cuerpo a cuerpo' y afirma que creará 350.000 empleos 'verdes' si vuelve a gobernar.

📊 La tasa de paro no deja lugar a dudas.



🔵 Lo que mejor sabemos hacer en el PP es crear empleo.

🔴 Lo que mejor saben hacer en el PSOE es destruirlo.



Somos #ValorSeguro🇪🇸#ElDebateenRTVE pic.twitter.com/oDqonneUxR — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) April 22, 2019

22:20. Sánchez saca pecho de sus cifras en empleo y destaca su Plan de Empleo Digno, el registro horario o el plan de retorno. También presume de la subida del SMI a 900 euros, "por una cuestión de justicia y para revertir la devaluación de los salarios". Casado le responde que miente. Y enseña un gráfico sobre la evolución del empleo durante las etapas del PP y del PSOE.​

22:18. Casado recuerda que los gobiernos del PP han creado 6,5 millones de puestos de trabajo. Habla de "unos Presupuestos prácticamente comunistas". Iglesias, por su parte, dice que a la mayoría de los ciudadanos "hay que bajarle los impuestos". Y vuelve a sacar a colación el impuesto a la banca. "Una política fiscal responsable tiene que acercarse a lo que hacen en Europa", afirma el candidato de Unidas Podemos proponiendo un "sistema fiscal redistributivo".

22:13. Iglesias pone sobre la mesa el impuesto a la banca y una tasa específica a los ricos. Habla de un recargo para devolver lo que prestó el Estado a algunas entidades financieras.

Mira también Podemos propone pagar hasta 1.300€ al mes a familias y un impuesto a los bancos

22:11. Rivera se intenta erigir como el valedor de las reformas que necesita España. Destaca los contratos basura, tanto con los gobiernos del PSOE como del PP. Y recuerda los "enchufes" de Sánchez, citando el de Juanma Serrano como presidente de Correos, "y no sabe colocar un sello".

@sanchezcastejon ¿Qué estamos haciendo?

- Se están creando 1.483 empleos diariamente.

- Plan de lucha contra el paro de larga duración.

- Plan de lucha por el empleo juvenil.#GanaPedro #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/jVrLqVSgQN — PSOE (@PSOE) April 22, 2019

22:09. Sánchez, por su parte, sigue intentando poner en valor su Gobierno: "Hemos conjugado crecimiento económico con justicia social". Habla de la oposición de PP y Cs para bloquear iniciativas "que eran buenas para la gente, votaran lo que votaran". El candidato socialista destaca sus 'viernes sociales' como el mejor ejemplo de su gestión. Y recuerda la amnistía fiscal que aprobó Montoro: "Nosotros aprobamos por la justicia social y ellos por la amnistía de los corruptos".

22:07. El líder del PP intenta comparar a Sánchez con Zapatero y habla de 3,5 millones de españoles que perdieron su empleo durante los últimos gobiernos del PSOE. Recuerda que en su programa contempla una agresiva bajada de impuestos para diferentes colectivos sociales.

Mira también El PP promete bajar el IRPF a todos los españoles y acabar con el AJD hipotecario

22:06. Casado, por último, arranca el debate recordando que el PP garantiza la unidad de España y baja los impuestos.

22:05. Sánchez comienza criticando el discurso de las derechas, los recortes y la corrupción. Y pone en valor sus diez meses en La Moncloa.

22:04. Iglesias también critica que RTVE sirva de "brazo mediático" del Gobierno y pide regular por ley los debates.

22:02. Rivera empieza fuerte, pidiendo la dimisión de Rosa María Mateo, por la polémica del debate. Afirma que Sánchez lleva en la frente la palabra "indulto" y pide un Gobierno de cambio que recuperar la dignidad para todos los españoles.

22:00. Arranca el debate en RTVE. El primer tema: la política económica, fiscal y empleo. Empieza Albert Rivera, tal y como quedó establecido. Y cierra Pablo Casado.

21:49. La primera foto ha sido esta: los cuatro debatientes en el plató junto al presentador:

21:35. Mientras tanto en las sedes del PSOE y de Ciudadanos han habilitado espacios para que afiliados y simpatizantes puedan seguir el debate. No es descartable que los candidatos se acerquen allí a saludar después de la contienda televisiva.

21:27. Turno para peluquería y maquillaje. Y para los últimos consejos de los asesores. Los cuatro 'contrincantes' se encuentran en salas contiguas a escasos metros del estudio 1. En breves minutos accederán al plató.

21:20. Pablo Iglesias es el último en llegar. Así estaba estipulado. Ha accedido junto a su nuevo hombre de confianza, Pablo Gentili. Será el único sin corbata. "Creo que es una buena oportunidad para confrontar propuestas e ideas", ha dicho sobre el debate nada más saludar a Rosa María Mateo.

Con Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) ya están todos los candidatos preparados en Prado del Rey para #ElDebateEnRTVE pic.twitter.com/MeZnkFGUJa — Radio Nacional (@rne) April 22, 2019

21:10. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha bajado de su coche en RTVE. Ha llegado acompañado de su jefe de gabinete, Iván Redondo. El candidato del PSOE reconoce estar algo inquieto. "Claro que sí", ha afirmado en el 'photocall' respecto a sus nervios.

Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) ha sido el tercero en llegar a #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/Z2ht9TcCfk — Radio Nacional (@rne) April 22, 2019

21:03. El segundo en llegar ha sido Albert Rivera, en solitario, con un retraso de apenas tres minutos. "Tranquilo" ha sido su primer comentario al pisar Prado del Rey. Se encierra junto a su equipo de asesores que lidera José Manuel Villegas. Antes ha subido a su Instagram una foto en primer plano a bordo de su vehículo:

"La idea es demostrar que Rivera es candidato de futuro y que no pactará con los independentistas como ha hecho el bipartidismo", es el mensaje que intetará transmitir el líder de Ciudadanos.

La llegada de Albert Rivera (@Albert_Rivera) a los estudios para #ElDebateEnRTVE. pic.twitter.com/FhfY3pjp4g — Radio Nacional (@rne) April 22, 2019

20:56. Mientras tanto, Vox, difunde este mensaje en sus redes sociales:

Si queréis confrontar en un debate con nosotros @PSOE, marcad sitio, fecha y hora. En la pública, en la privada o en YouTube. Si os atrevéis, cobardes. #PorEspaña pic.twitter.com/DI7dIOY06M — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 22, 2019

20:51. Pablo Casado es el primero en llegar. Lo hace acompañado de su mujer y muy sonriente, en todo momento. Afirma que tiene muchas ganas de debatir. Se ha encerrado en una sala especial junto a su jefe de campaña, Javier Maroto, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

20:44. Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias ya se encuentran en sus respectivos vehículos camino de RTVE. En la puerta de los estudios les va a recibir la administradora única, Rosa María Mateo, protagonista en las últimas horas por la polémica con las fechas.

A las 22h comienza un debate con los candidatos a la presidencia del Gobierno de los cuatro principales partidos. Os invito a verlo con vuestros familiares o amigos porque es muy importante que la gente llegue al 28A conociendo todas las propuestas. El 28A #LaHistoriaLaEscribesTú pic.twitter.com/fMF1aml2kK — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) April 22, 2019

20:42. Borja Terán analiza este lunes cómo es el mítico Estudio 1 de TVE en Prado del Rey donde se va a celebrar el debate. Es, probablemente, el escenario audiovisual más emblemático de nuestra historia televisiva.

20:30. Llega la primera imagen de los equipos. La ha colgado en Twitter Maritcha Ruiz-Mateos, asesora de confianza de Sánchez. En el coche camino de RTVE aparecen José Luis Ábalos, Francisco Salazar y Santos Cerdán.

20:28. Los cuatro tendrán una intervención inicial, empezando por Rivera y seguido de Iglesias, Sánchez y Casado. Al finalizar cada uno tendrá el 'minuto de oro'. Arrancará Casado y le seguirán Iglesias, Rivera y, por último, Sánchez.

20:25. El debate estará presentado por Xabier Fortes, durará 100 minutos y estará dividido en cuatro bloques. Arrancará con política económica, fiscal y empleo: empezará Casado y cerrará Rivera. Después política social, estado del bienestar, pensiones e igualdad: abrirá Rivera y lo cerrará Iglesias. A continuación, política territorial: empezará Sánchez y terminará Casado. Y, por último, regeneración democrática y pactos postelectorales: abrirá Iglesias y concluirá Sánchez.

Cada uno de los candidatos tiene cuatro minutos y medio por bloque que debe usar de este modo: un minuto y medio para exponer el programa, un tiempo en el que no podrá ser interrumpido. Ese tiempo no es acumulativo, de modo que lo que no gaste se da por perdido.

20:17. Los cuatro debatientes llegan a la cita de este lunes con todo por decidir. Según el sondeo preelectoral de Metroscopia para Henneo / La Información, a Pedro Sánchez le haría falta el apoyo de Unidas Podemos y de los independentistas para poder formar Gobierno. La suma de las formaciones de centro-derecha (PP, Cs, Vox y Navarra Suma) tampoco sería suficiente para llegar a la mayoría absoluta.

20:13. Arranca el previo del primer debate electoral a seis días del 28 de abril. El escenario este lunes es RTVE. Los cuatro candidatos han permanecido durante todo el día encerrados con sus equipos de confianza preparando una cita que se antoja trascendental en la campaña. Todos tienen previsto atacar a Pedro Sánchez, según cuentan fuentes de sus respectivos gabinetes.