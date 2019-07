Podemos, molesto por la actitud de "superioridad" de Sánchez en su discurso

Unidas Podemos ha admitido su malestar tras escuchar el discurso de investidura de Pedro Sánchez porque entiende que el presidente del Gobierno en funciones sigue teniendo la misma actitud de "superioridad" que hace dos meses como si no tuviera de necesidad de negociar con la formación morada.

Las negociaciones entre el PSOE y Podemos para la investidura de Sánchez siguen estancadas y no hay por el momento previstas nuevas reuniones de los equipos negociadores, tras el último encuentro que antes del discurso han mantenido la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el secretario de Acción política y Gobierno de Podemos, Pablo Echenique. Fuentes de Podemos han admitido a Efe que siguen viendo al candidato comportándose "como si tuviera mayoría absoluta", y no ocultan su pesimismo en este momento de la negociación.

Antes del discurso, desde el partido de Iglesias insistían en que no hay muchos avances porque los socialistas no quieren cederles ninguno de los Ministerios que hay en la actualidad, y lo que pretenden es crear para Podemos nuevas carteras a partir de departamentos inferiores, lo que supondría menos competencias de las que reclaman. Son más optimistas en el PSOE, porque entienden que se está "avanzando en el programa", aunque admiten que no tanto en el reparto de los cargos.

La mayoría de los dirigentes socialistas consultados entienden que de aquí al jueves hay aún margen para negociar y que la investidura de Sánchez salga adelante en segunda votación, y justifican la actitud de Unidas Podemos en la necesidad de ese partido de tensar la cuerda para justificar su relato. Fuentes socialistas aseguran además que no hay un rechazo tácito a que Unidas Podemos tenga una vicepresidencia, porque lo que no querían es que la ocupara Pablo Iglesias y eso ya no va a pasar.

En Podemos, no obstante, advierten de que no están dispuestos a aceptar una vicepresidencia que sea meramente simbólica y sin competencias. Lamentan también que uno de los ministerios que les proponga el PSOE sea el de Juventud, en lugar de una cartera más amplia con competencias claras.