La calculadora de Sánchez: todo depende de BNG y CC, aún necesita una abstención

Pedro Sánchez está ya en capilla para ser investido presidente del Gobierno de España, pero aún le queda trabajo por hacer. Van a ser horas de infarto. El líder del PSOE expondrá el próximo sábado su programa de Gobierno, en el que destacan las medidas económicas que se llevarán a cabo en la legislatura: peajes para las grandes fortunas y subida de impuestos para las rentas más altas, derogación de la reforma laboral aprobada en la 'era Rajoy', subida de las pensiones, incremento salarial a los funcionarios, actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)...

Lo previsible es que Sánchez no sea encumbrado a la presidencia este fin de semana, dado que necesita el respaldo afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara Baja, o lo que es lo mismo, 176 votos a favor. A fecha de hoy, el candidato designado por el Rey Felipe VI no cuenta con el refrendo de ese número de diputados, por lo que tras su discurso, y después de escuchar el domingo a la oposición, sus señorías votarán y rechazarán al candidato. Fin del primer round.

Los números del candidato Sánchez

Será el martes 7 de enero cuando Sánchez encare el round definitivo. En ese momento, el candidato socialista precisará solo más síes que noes. Con todo, hoy los números no salen. Sánchez y Pablo Iglesias -su socio para el primer Gobierno de coalición que tendrá España, en caso de que las cuentas cuadren- hacen cábalas para terminar de cerrar la cuadratura del círculo convenciendo a los que aún se mantienen indecisos.

Los síes (166)

Pedro Sánchez tendrá, al menos, 166 votos a favor de su candidatura. Los del PSOE (120), los de Unidas Podemos (35), los del PNV (6), los de Más País, incluido Compromís (3), el de Teruel Existe (1) y el de Nueva Canarias (1). Adriana Lastra firma el voto afirmativo de estos dos últimos partidos mañana en el Congreso. Esta cifra siempre habrá de ser superior a la de los noes para que salga adelante la investidura.

Los noes (164)

Votarán no a la investidura los diputados del Partido Popular (89), de Vox (52), de Ciudadanos (10), de Navarra Suma (2), de JxCAT (8), de la CUP (2) y del Partido Regionalista de Cantabria (1). La sorpresa la ha dado este mismo jueves a última hora la formación de Miguel Ángel Revilla, que finalmente anunció que votaría no. El PRC había asegurado que no aceptaría que se llegase a pactos con ERC que pusiesen en riesgo la unidad de España, por lo que el acuerdo difundido ayer por socialistas y republicanos parece haber clarificado el voto cántabro. Así, en total, serán al menos 164 noes, igualando los votos que respaldarían a Sánchez. En la calculadora del candidato hay que meter todavía los sufragios de las abstenciones y los indecisos: estos últimos tendrán la sartén por el mango.

Abstenciones (18)

Los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (13) y de EH Bildu (5) se abstendrán, después de que el Consell de ERC diera ayer el visto bueno a la abstención de sus congresistas en Madrid, todo ello tras una larga negociación entre la formación catalana y el Partido Socialista. Las abstenciones sumarán 18 votos.

Sin definir (2)

Los votos de Bloque Nacionalista Galego (1) y Coalición Canaria (1) serán claves para investir o no a Sánchez, que necesita que al menos uno de ellos se abstenga. Así, sería presidente. Si ambos votan no todo se complica y la votación del martes acabaría en empate a 166 votos. Decaería.

El Bloque Nacionalista Galego se movía ayer tarde entre la abstención y votar no. El BNG ha asegurado que su sufragio dependerá de que el futuro Gobierno de España se comprometa a avanzar en los temas de la agenda gallega. Otra duda, por el momento.

Coalición Canaria tampoco se ha definido y esperará casi hasta el último momento. Ayer, el partido de Ana Oramas se inclinaba por votar no, decisión que definirán hoy viernes.