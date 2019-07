Sánchez promete una Ley de Plásticos de un solo uso y un consumo sostenible

Pedro Sánchez ha prometido una Ley de Plásticos de un solo uso para reducir la generación de residuos y fomentar el consumo sostenible. En el Pleno del Congreso durante el primer día de su debate de investidura, Sánchez ha recalcado la importancia de un Gobierno que fomente la transición ecológica y que de relevancia a la energía sostenible, por lo que se ha comprometido a aprobar una Estrategia Estatal de Economía Circular.

También un plan para la transición ecológica y la descarbonización que favorezca las oportunidades de las empresas y frene los "enormes costes sociales" existentes actualmente. No obstante, ha recordado el plan contra la pobreza energética aprobado por su anterior Ejecutivo con la implantación de los bonos sociales eléctrico y del gas, y con la eliminación del impuesto al sol.

"Son medidas que tienen como horizonte bajar el precio de la luz", ha dicho en clara alusión a una de las peticiones que le hace el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Sánchez ha insistido en que la transición del modelo energético debe ser justo con los territorios y con los sectores damnificados y debe ser solidaria e inclusiva.

Al respecto se ha referido a la importancia de la fiscalidad medioambiental, además de asegurar que nadie va a parar Madrid Central, algo que ahora está dirimiendo la Justicia ante la intención del nuevo Ayuntamiento de Madrid de derogarlo.