Sánchez derogará la reforma laboral y subirá impuestos para recaudar 5.000M

Confirmado en sede parlamentaria. Pedro Sánchez derogará la reforma laboral del PP. El candidato a la investidura ha ratificado su intención, junto a su socio de Gobierno, Pablo Iglesias, de desmontar por fases la legislación estrella de Mariano Rajoy y Fátima Báñez en materia de empleo. La medida irá acompaña de un potente paquete de reformas que el líder del PSOE ha ido desgranando en la tribuna del Congreso de los Diputados, leyendo prácticamente el acuerdo firmado con Podemos el pasado lunes. Esta es la carta de presentación del futuro presidente del Gobierno-si nada falla será investido el martes en torno al mediodía-, algo que ya está levantando ampollas en el empresariado. El socialista ha destacado que cuenta con mayoría parlamentaria para cumplir esta promesa.

La derogación de la reforma laboral, adelantada en estas páginas el pasado 18 de diciembre, irá acompañada de una reforma fiscal de lo más ambicioso y que se centrará en elevar las tasas a grandes empresas y rentas más altas: subir Sociedades para bajárselo a las pymes, Tasa Tobin, Google, fiscalidad verde, subida del IRPF a partir de quien gane más de 130.000 euros. Con todas estas medidas el Ministerio de Hacienda ha calculado que la recaudación aumentará en unos 5.000 millones de euros al año, según explican fuentes gubernamentales. Sánchez ha destacado que su futuro Gobierno quiere cumplir los compromisos presupuestarios con Bruselas y que su objetivo es una "redistribución de la riqueza y las rentas". La oposición duda.

Bancos y eléctricas serán dos de los principales afectados por el paquete de reformas que ha prometido Sánchez. El futuro Gobierno aplicará a ambos sectores un recargo en el Impuesto de Sociedades hasta llegar al 18%. También se prepara una reforma para reducir la factura de la luz. Y cambios para limitar el precio de los alquileres en determinadas zonas. No es una intervención del mercado, pero sí una medida que provocará tensiones con los afectados.

El candidato a la investidura también ha prometido, aunque sin concretar, una reforma del sistema de pensiones. A saber: impulso del Pacto de Toledo, revalorización de acuerdo al IPC y garantizar el sostenimiento de las mismas. Es un discurso que se lleva escuchando mucho tiempo en la tribuna de oradores.

Sánchez ha marcado como prioridad otra reforma más, la de la financiación autonómica, un asunto que se quedó sin abordar en la pasada legislatura y que ahora el candidato considera necesario para las comunidades. Ha dicho que es una medida que hay que "abordar sin dilación". El marco elegido es la Conferencia de presidentes" que tiene previsto recuperar y celebrar en formato anual.

El candidato ha hablado en su intervención de "un flujo constante de reformas o cambios". También ha prometido muchas medidas, en una especie de carta a los Reyes Magos, pero no tiene mayoría para sacar adelante muchas de estas leyes. Su plan pasa por eso que en Moncloa llaman "geometría variable". "Devolvamos la confianza en la política; no vamos a pedir que renuncien a sus principios sino a su sectarismo", ha pedido a la oposición.

Otro aspecto importante del discurso de Sánchez ha sido el "conflicto político de Cataluña". Es la primera vez que el candidato define así en sede parlamentaria la crisis con la Generalitat. Ha prometido "recomenzar" una negociación bilateral con el Govern bajo una premisa: "La ley es la condición, el diálogo es el camino".

Sánchez ha hablado desde la tribuna de oradores de la mesa pactada con ERC, lo cual ha arrancado el aplauso de los independentistas. Ha dicho que ese diálogo siempre se hará "dentro del marco constitucional" (en alguna ocasión también se ha referido al "marco legal") y ha hablado de "dejar atrás la deriva judicial". Para el candidato a la investidura el "conflicto político" es consecuencia de las "debilidades y desgastes" del sistema autonómico. Se ha referido, incluso, a una "crisis heredada". Ni rastro, por cierto, de la inhabilitación de Quim Torra que está enturbiando la sesión de investidura.

el dato

167 síes, 164 noes y 19 abstenciones

Pedro Sánchez ha arrancado la investidura con el apoyo de una mayoría simple de diputados. A pesar de la inhabilitación de Quim Torra de ayer fuentes tanto de ERC como del Gobierno transmiten tranquilidad: los republicanos no tienen previsto girar de su abstención al no, lo cual echaría al traste la investidura. En este momento el minuto y resultado de la votación está así:



- Síes: 167. PSOE (120 diputados), UP (32), PNV (6), Más País (2), Nueva Canarias (1), Compromís (1), Teruel Existe (1) y BNG (1).

- Noes: 164. PP (89), Vox (52), Ciudadanos (10), JxCAT (8), Navarra Suma (2), CUP (2) y PRC (1).

- Abstenciones: 19. ERC (13), EH Bildu (5) y Coalición Canaria (1).



La investidura saldría adelante el martes, en segunda votación.