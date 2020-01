Rufián advierte a Sánchez de que sin mesa de negociación no habrá legislatura

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido en su primera intervención en el debate de investidura que "si no hay mesa bilateral entre los Gobiernos de España y Cataluña, no hay legislatura". Además, ha recordado a Sánchez que "nunca ha habido un presidente socialista que haya llegado a La Moncloa sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña". Rebajando el tono, ha continuando tendiendo la mano al PSOE: "la buena noticia es que somos políticos, aquí no hay dogmas inamovibles".

Sin embargo, la buena sintonía ha sido fugaz en el discurso de Rufián. El portavoz de ERC ha afeado a Sánchez sus "bandazos" en relación a Cataluña, cambios de postura que, a su juicio, se deben a los "complejos" y al "miedo" a la derecha que tiene el líder socialista. "Cada vez que un progresista ha callado frente a la amenaza o insultos de la derecha, un derecho se ha perdido", ha denunciado.

"¿Qué provoca tanto bandazo? ¿Qué creen que ha pasado para que el candidato a la Presidencia del Gobierno pase de decir una y otra cosa, llegando a presumir en el prime time de poder utilizar la Fiscalía a su antojo?", se ha preguntado.

A renglón seguido, Rufián se ha contestado a sí mismo: "esta gente", señalando la bancada del PP, Vox y Ciudadanos.