El momento más tenso del debate: reproches por la violencia machista

Los candidatos a gobernar España después de las elecciones del próximo 28-A han sacado la artillería pesada en el segundo debate electoral que ha celebrado Atresmedia. La actitud de los partidos ante la violencia machista ha provocado uno de los momentos más tensos de la noche con acusaciones mutuas de dinamitar el pacto de Estado contra esta lacra y jugar con el dolor de las mujeres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado; el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el de Ciudadanos Albert Rivera, han coincidido en la necesidad de un pacto de Estado para luchar contra esa violencia, pero de forma inmediata se han reprochado cómo han actuado hasta ahora.

Casado ha iniciado el turno en este bloque del debate asegurando que el PP siempre ha estado en contra de la violencia machista y, por ello, ha impulsado un pacto de Estado contra esta lacra.

A su juicio luchar contra esta violencia implica facilitar la autonomía de la mujer. "Que tengan un empleo y den un portazo al maltratador", ha añadido.

"Increíble. Estoy indignado", le ha respondido Sánchez al entender que vincula esa violencia exclusivamente con las mujeres desempleadas.

Tras instarle a documentarse antes de hablar, el jefe del Gobierno le ha afeado que no crea que deba reformarse el Código Penal después de lo ocurrido con "la Manada" para que se tipifique que "un no es un no".

"Usted, señor Casado, desconoce lo que representa la violencia de género", le ha contestado Sánchez, al que el líder del PP le ha preguntado si indultaría a los miembros de "la Manada"

Además, el candidato socialista ha denunciado que como consecuencia del pacto en Andalucía, la ultraderecha, en alusión a Vox, han empezado a enviar circulares a los médicos, psicólogos y trabajadores sociales para hacer una "lista negra" no de los maltratadores, sino de los trabajadores que luchan contra ella.

Como prueba, ha mostrado a las cámaras y al resto de intervinientes en el debate esa circular.

Y ha atacado directamente a Rivera al recordar que el documento parte de una consejería con un miembro de su partido al frente.

"Esto es una vergüenza, y es decepcionante que lo haga un partido que se denomina liberal", ha añadido.

El líder de Cs le ha respondido subrayando que España no se merece un presidente como Sánchez "que juega con el dolor de las mujeres" y ha enfatizado en el hecho de que cuando se maltrata a una mujer, no es de un partido concreto, sino una mujer española.

"No dé lecciones. Eguiguren, señor Sánchez", ha terciado Casado al recordar que el exdirigente socialista vasco Jesús Eguiguren fue condenado por maltrato a su mujer.

El líder socialista ha vuelto a poner sobre la mesa las "listas negras", mientras que Rivera le ha advertido que la causa contra la violencia machista no es de los socialistas porque han gobernado 21 años y sigue habiéndola, y ha acusado a Sánchez de "dinamitar" el pacto de Estado.

Pablo Iglesias ha intervenido para expresar su "vergüenza" por la forma en que estaba discurriendo esta parte del debate, al tiempo que ha propuesto cambiar el Código Penal para que "sólo sí sea sí" y una serie de medidas parta ayudar a mujeres que se encuentran en esta situación.

"Lo que representa Vox es un retroceso en los derechos que las mujeres se han tenido que ganar en nuestro país. Decir esto no es ofender a nadie, es decir la puñetera verdad", ha sentenciado.