García Castaño confirma que el exDAO le encomendó que siguiera a Luis Bárcenas. 

El que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño ha señalado este jueves que nunca existió una operativo policial denominado 'Kitchen' y que ese nombre se puso con posterioridad. No obstante, sí ha reconocido que desde su unidad realizaron seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su mujer Rosalía Iglesias, y que a ese dispositivo se le denominó 'Operación Bárcenas'.

En su comparecencia en la comisión de investigación que se celebra en el Congreso de los Diputados relativa a la operación 'Kitchen' este comisario ha arrancado señalando que por la ley de secretos oficiales no podía responder a preguntas sobre ese asunto, pero a continuación ha ido respondiendo a casi todas las que le ha lanzado el portavoz del PSOE Felipe Sicilia y el resto de grupos, según recoge Europa Press.

Así, ha indicado que a él le encarga el que era director adjunto operativo (DAO) de la Policía en tiempos del gobierno del PP, Eugenio Pino, que realizara vigilancias en el ámbito del extesorero. "Me llama el DAO y es él quien me dice que necesita mi ayuda para culminar la investigación del señor Bárcenas, que le faltaba una pata, me dice que se buscan testaferros de Bárcenas, qué dinero se ha llevado y qué dinero tiene escondido, pero nadie me dice de robar nada", ha añadido.

En ese contexto, ha explicado que Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas y confidente de la Kitchen, le llamó para comentarle que le entregaba unos dispositivos electrónicos -del extesorero-, y que así fue como recibió tres móviles que fueron volcados para obtener la información contenida en su interior.

En el marco de ese trabajo para el DAO -del que ha asegurado que no se informó a su inmediato superior, el comisario jefe de Información Enrique Barón- ha explicado que entró en el estudio de la mujer de Bárcenas en la calle General Díez Porlier, y que lo hizo porque "engañó" a la señora de la limpieza que le abrió la puerta, por lo que no medió orden de registro acordada por juez.

Francisco Martínez y Cospedal

Sobre esa incursión ha defendido que no encontró nada, y ha apuntado que despachó en varias ocasiones con el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y que le entregó un pendrive con la información relativa a Bárcenas. Si bien en un inicio ha indicado que no habló nunca de temas policiales con la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sí que ha apuntado que supone que el comisario Andrés Gómez Gordo, que llevó la seguridad de la política cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha, informaba a su jefa. "No sabía qué pintaba en la DAO", ha añadido en relación a Gómez Gordo, quien también está imputado en la pieza separada número 7 de la causa Tándem.