Nuevas oposiciones para Guardia Civil y Fuerzas Armadas: requisitos y sueldo

El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha publicado la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el 2022. Este año, el número de vacantes ha ascendido hasta las 1.951, de las que 842 serán de acceso directo y 1.109 de promoción interna. Según Ley de la Carrera Militar y la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, esta cifra responde a la necesidad de alcanzar un nivel adecuado de ingresos en los centros de formación para que se puedan mantener las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

El documento publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) expone que para este año el número de puestos para el 'acceso directo' son los mismos que para el año 2021. Estos se distribuyen de la siguiente manera: 571 son para el acceso a las escalas de oficiales, 236 para acceder a las escalas de suboficiales y 35 para militar de complemento a las escalas de oficiales. Por su parte, los relacionados con la 'promoción interna' son 31 más que el año previo. Así pues, se dividen de esta forma: 158 son plazas para promoción de militares de carrera a la escala de oficiales, 17 para el acceso a las escalas técnicas, 7 plazas para acceso a la Escala de Oficiales Enfermeros y 927 para promoción de militares de tropa y marinería para acceder a militares de carrera.

Requisitos

Además de las vacantes indicadas, el documento publicado en el BOE también ha dispuesto la oferta de 65 puestos de ingreso directo en los centros de formación para acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. Asimismo, 1.000 para que militares de tropa y marinería accedan a una relación de servicios de carácter permanente, así como 72 para los de complemento.

Para poder acceder a estas oposiciones, el Ministerio del Internet ha establecido una serie de requisitos que deben ser cumplidos por todos los candidatos que vayan a participar en el proceso selectivo. Estos son: tener la nacionalidad española, no estar privado de los derechos civiles, tener unos estudios mínimos del nivel de Bachillerato o similar, tener 18 años en el momento de la convocatoria y no haber superado los 41, no tener tatuajes en sitio visibles cuando se lleve o uniforme o que estén en contra de los valores constitucionales y no haber sido expulsado o inhabilitado del servicio de las Administraciones Públicas por un expediente disciplinario.

Sueldos

Según los datos publicados en la página web del Ministerio de Defensa, la retribución básica bruta correspondiente al año 2022 para las Fuerzas Armadas es 27.609,27 euros. Indican que estas cuantían se verán incrementadas en función del puesto que se ocupe, el complemento específico, dedicación especial y la residencia.