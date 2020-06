ACS se impone a Sacyr y OHL y gana el 'súpercontrato' de limpieza en Defensa

Uno de los principales contratos de Defensa ajeno a los programas de armamento ya tiene adjudicatario. Se trata del acuerdo de limpieza de cuarteles e instalaciones militares de todo el país, un servicio externalizado desde hace años que acaba de ser resuelto. Los ganadores de este concurso público han sido Clece, del Grupo ACS, y Multianau, una empresa de servicios con sede en Teruel, Aragón. Ambas compañías se ha impuesto a pesos pesados del sector de los servicios como OHL o Sacyr, que han presentado ofertas consideras por el Ministerio castrense que dirige Margarita Robles como "anormalmente bajas".

Era uno de los primeros contratos que debía adjudicarse una vez levantadas las limitaciones de Hacienda. Había 277 millones en juego. El proceso se inició el pasado mes de diciembre pero la crisis del Covid obligó a paralizar todo. Ahora, con el avance hacia la nueva normalidad, Defensa se reunió este viernes para resolver uno de los acuerdos económicos más jugosos y que tenía cierta urgencia ya que el próximo 30 de septiembre tiene se acaba el acuerdo actualmente vigente y que caducaba ese día.

La firma de limpieza del Grupo ACS se ha llevado cinco de los siete lotes en los que estaba dividido el contrato. De esta forma Clece se encargará de mantener a punto los cuarteles de Madrid, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (lote 1); los de Barcelona, Girona, Huesca, Illes Balears, La Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona, Teruel, Zaragoza, Castellón, Alicante y Valencia (lote 3); los de A Coruña, Álava, Asturias, Ávila, Bizkaia, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa, León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (lote 4); las instalaciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (lote 5); y los hospitales y centros sanitarios de Defensa (lote 7). Multianau ha sido la adjudicataria de la limpieza de las zonas militares en Almería, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Murcia y Sevilla (lote 2); y en Ceuta y Melilla (lote 6).

OHL, Sacyr y Eulen no han podido acceder a ninguno de los lotes de este contrato porque, según el criterio del Ministerio de Defensa, presentaron ofertas que "anormalmente bajas" que llevaron al tribunal económico a declinar su solicitud. Hay que destacar que Eulen ya gestionó el pasado las limpieza en varias instalaciones militares. El departamento castrense ya ha trabajado en el pasado con ACS y con Multianau.

De hecho, Defensa viene contratando desde hace casi una década a empresas del sector servicios para desempeñar estas funciones. Es personal civil, por tanto, el que a través de un acuerdo marco centralizado que se aprueba en consejo de ministros tiene la misión de garantizar que las instalaciones castrenses se encuentran en perfecto estado.Fue el pasado 11 de octubre cuando Sánchez y su equipo autorizó la celebración del acuerdo marco para la limpieza de las instalaciones donde cada día trabajan las Fuerzas Armadas. Se trata, en concreto, de la conservación de cuarteles, los servicios de lavandería y recogida de residuos, el mantenimiento de zonas de aseo o la desinfección y desratización de inmuebles, entre otras funciones.

Defensa mantiene duras condiciones a las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza. Esto es lo que exige a las compañías: "Un suelo de un baño tras la limpieza ordinaria debe alcanzar el nivel exigido una vez al día. En cambio, un suelo de un patio debe alcanzar el nivel exigido una vez a la semana o una vez al mes si pertenece a un garaje. En el caso del garaje no será responsabilidad del contratista si el suelo no mantiene el nivel exigido diez días después de haberse realizado las tareas, debiendo recurrirse a la limpieza por horas del régimen complementario como un caso de refuerzo en el supuesto de que la instalación necesitase recuperar el nivel de servicio exigido".

En el caso de los suelos, por ejemplo, el nivel de exigencia es elevado: "Sin polvo, arena, suciedad, telarañas, pelusa, basura, marcas, huellas, manchas o líquidos, incluyendo zonas de difícil acceso como esquinas, bordes o los alrededores del mobiliario (...) Tras el tratamiento especial, las superficies están brillantes y protegidas durante un plazo amplio". Lo mismo con las moquetas. Todo ello en un servicio que en muchos casos se desarrolla de lunes a domingo, festivos incluidos, en coordinación con los responsables de las instalaciones militares.

Además de este megacontrato de limpieza, el Ministerio que ahora dirige Margarita Robles en funciones viene adjudicando otros encargos también de limpieza a empresas privadas. Según la información disponible en la plataforma de contratación pública el montante de estos otros contratos secundarios asciende a más de 172 millones anuales.

Todo esto ocurre a la vez que el Ministerio de Defensa sigue despidiendo a militares de tropa que cumplen los 45 años, algo que merma las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. La Asociación 45 Sin Despidos lleva años luchando contra esta situación. Su presidente Jenner López asegura que "después de ver la millonada gastada supuestamente para que los soldados no limpien y que los soldados sigan limpiando queda más claro que el sistema no funciona". Denuncia que en estas empresas que se subcontratan "no se exige" una edad máxima. "Por desgracia nosotros contamos con un ejército de soldados (más de 50.000) abandonados en el paro con mucho tiempo libre", añade. Y avisa: "Si alguien no pone fin a esta situación no dudaremos en recurrir a la Fiscalía en cuanto veamos algún indicio de delito en todas estas contrataciones".

El del contrato de limpieza no es el único gran gasto que efectúa el Ministerio de Defensa en externalizaciones. En las últimas semanas también ha adjudicado servicios de seguridad o de costura. Son trabajos que, tradicionalmente, han realizado los propios militares y que se van perdiendo por las jubilaciones o los despidos del personas que no ha ascendido.