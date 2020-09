Defensa ofrece más rastreadores militares a la Comunidad de Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes que la Comunidad de Madrid puede disponer de más rastreadores, al margen de los 150 que ya están operativos, al subrayar que las Fuerzas Armadas tienen "la disponibilidad máxima" en ayudar a cualquier comunidad autónoma que lo precise. Robles ha hecho esta oferta ante el empeoramiento de la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid por el incremento del número de contagiados por la covid-19.

"Si fuera necesario incrementar esos 150 rastreadores en Madrid, lo haríamos como fuera y en los sitios que fuera porque tenemos esa prioridad", ha dicho Robles en declaraciones a los medios tras clausurar en Madrid un seminario sobre seguridad y defensa. Ha recordado que hay más de 2.000 rastreadores militares desplegados en trece comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, pero que se podría reforzar la presencia en Madrid.

A la espera de conocer las medidas restrictivas que va a adoptar el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso para tratar de controlar los contagios en las zonas más golpeadas por el coronavirus, la ministra de Defensa ha precisado que la Comunidad de Madrid "no ha hecho ninguna petición" de ayuda al margen de la de los rastreadores. No obstante, ha agradecido al ejecutivo de Díaz Ayuso la colaboración mantenida hasta ahora.

Respecto a las tiendas de campaña instaladas por Defensa en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, Robles ha aclarado que es una "previsión". "Nos gusta tener todo muy previsto", ha justificado. Las tiendas se han levantado en los jardines del centro hospitalario ante la eventualidad de que el aumento de casos sature las urgencias del hospital, ubicado en uno de los distritos de Madrid con más incidencia de la enfermedad.

Robles ha remarcado que en la lucha contra el coronavirus "no puede haber un color político" y todos tienen que estar "unidos en un mismo fin". "Sólo tenemos un enemigo, que es el virus y la lucha contra ese enemigo. El país, sin excepción, puede contar con las Fuerzas Armadas para todo aquello que entre dentro de sus capacidades", ha manifestado.

Según la responsable de Defensa, no es admisible "la catarata de insultos y descalificaciones" que hubo durante el estado de alarma cada vez que el Gobierno solicitaba una prórroga. En su intervención en la clausura del seminario, ha incidido en que la ciudadanía reclama "unidad, arrimar el hombro y no tirarse el virus a la cabeza". "El virus no distingue de ideologías de partidos. No hagamos política con ello", ha añadido.

Respecto a las cuentas de Defensa para el próximo año, pendientes de que el Gobierno apruebe el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, Robles ha asegurado que "nadie dentro del Gobierno ha puesto nunca ningún inconveniente" a las partidas destinadas a las Fuerzas Armadas. "Nadie es nadie. Es importante porque hay que ser justo con todo el mundo. No se ha puesto ningún obstáculo", ha respondido a la pregunta de si hay fisuras en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sobre la dotación económica con la que debe contar Defensa.

Robles también ha pedido a la oposición que ayude a que salgan adelante las cuentas públicas de 2021, en vez de optar por "una política de vuelo muy corto con tal de perjudicar al Gobierno".