Bruselas desmiente al Gobierno español: "No hay ningún acuerdo sobre el déficit"

Las últimas declaraciones de Moncloa sobre el déficit no han convencido a la Comisión Europea (CE). El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, ha desmentido al Gobierno español y ha asegurado que en Bruselas aún no se ha llegado a ningún acuerdo con España sobre la senda de déficit público para los próximos años. Dombrovskis ha asegurado que este no llegará hasta que reciba el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 y, en consecuencia, pueda pronunciarse: "Estamos en discusiones con las autoridades españolas sobre la senda de déficit revisada y la preparación del presupuesto de 2020. No tenemos ningún acuerdo en este momento", ha asegurado el vicepresidente este miércoles.

El vicepresidente de la Comisión ha recordado que la institución "no tiene que dar su opinión sobre ninguna propuesta en este momento, sino solo cuando reciba el borrador presupuestario". El texto al que aluden desde la UE debería ser remitido por el propio Gobierno junto con la nueva senda de estabilidad. Dombrovskis se ha pronunciado así tras el preludio que emitió Moncloa donde aseguraron que este mismo viernes se daría a conocer la nueva senda de déficit público para la presente legislatura. Fuentes Ejecutivo fueron más allá y aseguraron que el pacto era fruto del diálogo "constate y fructífero" con Bruselas, así como que su resultado estaba en línea con los principios de estabilidad que marca la Comisión.

En un primer momento esta información se interpretó en el sentido de que el Ejecutivo comunitario y las autoridades españolas habían llegado a un acuerdo sobre estos objetivos y los de deuda públicos de aquí a 2024. Preguntados hoy a este respecto, tanto Dombrovskis como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, señalaron que, hasta el momento, aún no se había zanjado nada, si bien el comisario italiano señaló que "confía" en alcanzar un pacto con el Gobierno de coalición.

"Un Gobierno con poderes presupuestarios plenos"

"Estamos contentos de tener un Gobierno con poderes presupuestarios plenos. Esto es bueno para Europa y para la Comisión y confiamos en que el Gobierno tendrá una propuesta que discutiremos juntos", dijo el comisario socialista. Los últimos objetivos de déficit nominal aprobados por las Cortes situaban el objetivo en el 0,5 % del PIB este año y superávit del 0,1 % del PIB en 2021, aunque el Gobierno ya había trasladado a Bruselas que el desfase alcanzaría el 1,7 % del PIB en 2020, el 0,4 % en 2021 y equilibrio presupuestario en 2022.

El Gobierno tenía que elaborar una nueva senda para acompañar a los Presupuestos de 2020 y en las últimas semanas había indicado que mantendría contactos con Bruselas para garantizar que esta se ceñía a sus expectativas. Y es que, desde que España salió en 2019 del procedimiento comunitario por déficit excesivo, la Comisión ya no fija objetivos concretos de déficit nominal para cada año como hizo durante la década en que estuvo abierto el expediente.

Ahora lo que vigila Bruselas es la corrección del déficit estructural. Para 2020, exige a España que lo reduzca en un 0,65 % del PIB, lo que equivale a un ajuste de unos 7.800 millones de euros, aunque las normas europeas dan margen para flexibilizarlo. Preguntado sobre este punto, Dombrovskis dijo que la Comisión podrá pronunciarse cuando reciban el borrador presupuestario, aunque añadió que "es importante continuar con el esfuerzo para reducir el déficit y la deuda pública" en España.