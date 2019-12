Del "me ha tocado el Gordo" al "solo un pellizco" de Natalia Escudero 

La presentadora de TVE, Natalia Escudero, fue noticia este domingo por su eufórica transmisión de la lotería de Navidad. La comunicadora emocionó a todo el país con la noticia de que tenía un décimo del número ganador de 'el Gordo', para luego aclarar que solo le tocará "un pellizco".

Su euforia inicial la llevó a decir que "mañana no voy a trabajar" y celebró junto a las mujeres que le vendieron el presunto décimo: "Ella me vendió el décimo. Ha repartido 16 millones de euros, 40 décimos y uno de ellos es mío".

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

La alegría se desinfló cuando la periodista admitió que no le había tocado 'el Gordo' y tuvo que reconocer ante el público que la noticia no era cierta: "Me he venido arriba, pero sí me ha tocado la lotería de conocer a toda esta gente".

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

La comunicadora echo mano de Twitter para pedir disculpas por lo sucedido: "Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora lo explico".

Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa LA MAÑANA. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

La periodista recibió numerosas críticas y acusaciones de generar "fake news" para obtener más audiencia para su cadena tras su desliz durante la cobertura.