Suspenden al vigilante que explicó ante un notario el encuentro Delcy-Ábalos

El 'Delcygate' sigue generando polémica. Un vigilante que presenció el encuentro entre la segunda de Maduro, Delcy Rodríguez, y José Luis Ábalos ha sido suspendido dos meses de sueldo y trabajo tras contar su versión de los hechos a un notario.

Una investigación de 'Antena 3' señala que el trabajador en cuestión recibió un mensaje de texto este miércoles de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que le comunicaban que había sido dado de baja. El hombre asegura que sus jefes no se han puesto en contacto con él hasta el momento. En su declaración íntegra relató que los mandatarios accedieron a una zona restringida sin pasar por ninguna medida de seguridad para acceder al avión junto a otras tres personas: "Uno de los acompañantes de Ábalos pretende acceder a la zona aire sin identificarse, le llamo la atención y me responde: 'yo no tengo porqué identificarme'".

Una pregunta sobre la cita en Barajas en el Congreso provocó un rifirrafe entre Ábalos y el diputado popular Andrés Lorite Lorite este miércoles. La bronca acabó con gritos de "dimisión, dimisión" desde la bancada opositora y la escena duró varios minutos. El juzgado de instrucción número 7 de Madrid ha requerido a AENA que conserve las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto la madrugada del pasado 20 de enero. El vídeo en cuestión podría ser una prueba clara de lo que el Juez considera que podría ser "constitutivo de delito".

El encuentro podría constituir un delito porque en noviembre de 2017 la UE impuso sanciones que afectan a un total de 25 altos cargos venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos, una lista en la que se encuentra la citada Delcy Rodríguez. Entre esas sanciones se incluye la prohibición de viajar al denominado como Espacio Schengen.