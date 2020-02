Lo que se ve en los vídeos del encuentro en Barajas entre Ábalos y Delcy Rodríguez

¿Ningún contacto, "dos besos y hasta luego", una advertencia legal en el avión, una reunión de media hora, un encuentro en la sala VIP...? El ministro de Transporte José Luis Ábalos ha utilizado distintos argumentos para justificar su encuentro con la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en Barajas. Una iniciativa del PP ha logrado que el juzgado de instrucción 7 de Madrid requiera a Aena conservar las grabaciones del día de la reunión entre los mandatarios y estas imágenes pueden aclarar qué sucedió en realidad.

Ábalos aseguró este martes estar "absolutamente tranquilo" tras la orden de la juez de no borrar las imágenes, pero advirtió que la Ley de Protección de Datos prohíbe su difusión. La 'Cadena Ser' ha desvelado que las cámaras del aeropuerto recogen el momento en que el ministro se reunió con Rodríguez en una de las salas VIP de la T4 y cuando se trasladó desde la pista hasta la escalinata del avión. Pero, no evidencian que Ábalos subió a la nave privada que transportó a Delcy de Caracas a Madrid.

El siguiente momento que muestran las cintas es el saludo de las dos delegaciones en la pista de aterrizaje antes de la reunión en la sala. Las fuentes de la cadena cuentan que por parte de la delegación española estaba el ministro Ábalos, su asesor y el comisario de Barajas; y por parte de la delegación venezolana, la vicepresidenta de Maduro, su pareja y dos personas más. Una de las últimas pagó con una tarjeta American Express los billetes del vuelo comercial de Madrid a Doha que tomaron después.

El líder de Vox, Santiago Abascal, preguntó a Pedro Sánchez sobre la polémica en la primera sesión de control al Gobierno. La respuesta del presidente, que ha mantenido hasta hoy, es que "lo que hizo Ábalos es evitar una crisis diplomática con Venezuela". La réplica no gustó a muchos diputados de la oposición y se lanzaron a pedir su "¡dimisión!" a gritos.

La denuncia del Partido Popular contra Ábalos recoge la tesis de que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez era conocedor de que en el vuelo que provenía de Caracas se encontraba Delcy Rodríguez y les acusa de omitir "deliberadamente" los trámites para ocultar el incumplimiento de la decisión de la Unión Europea. Igualmente reprochan a Ábalos que finalmente reconociera no solo que el avión de la vicepresidenta venezolana hizo escala en Barajas sino que se reunieron en su interior por espacio de hora y media, "circunstancia que debía haber sido impedida por las autoridades españolas".

Además, señala que el ministro evitó que la Policía deportara a Rodríguez puesto que un comisario comunicó a la vicepresidenta venezolana que si bajaba del avión sería detenida para su posterior deportación y que esta información le fue trasladada a Ábalos. "No hay constancia de que, a pesar de haber bajado de la aeronave, haya pasado por ninguno de los controles de fronteras donde debía haberse sellado su pasaporte y validado sus documentos al objeto de dejar constancia de su presencia en territorio nacional", reza la denuncia. La cadena radial apunta que el visionado de estas imágenes puede esclarecer cómo accedieron Ábalos y Rodríguez a la sala ejecutiva.

Para Ábalos, lo que buscaba el PP al judicializar este asunto era que se siga hablando de su cita con la número dos de Nicolás Maduro, en su "obsesión" por "desgastar" al Gobierno. Esa actitud, ha subrayado, ha llevado a los 'populares' a lograr que el Congreso "no respalde a Juan Guaidó" como presidente encargado.