Delgado deshoja la margarita del jefe de Anticorrupción con el enigma de Luzón.

El mandato de Alejandro Luzón como jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada caduca a principios de julio y será uno de los primeros nombramientos a los que tendrá que hacer frente la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, junto al nuevo Consejo Fiscal, cuyas mayorías han cambiado con respecto a la anterior composición. Fuentes fiscales consultadas por La Información destacan que el actual responsable de Anticorrupción tiene muchas posibilidades de conseguir la renovación, si bien no descartan que un candidato más afín a la fiscal general del Estado pueda presentarse y obtener finalmente la plaza.

La renovación de Anticorrupción será una de los primeros debates que asumirá el nuevo Consejo Fiscal, que celebrará su primera reunión el próximo 29 de junio tras las elecciones celebradas el pasado 4 de mayo. Aunque de momento, los miembros del órgano asesor de la Fiscalía no han recibido el orden del día de la primera asamblea, lo más probable es que se ciña a la toma de posesión de los nuevos integrantes, que se ha visto retrasada por la baja médica de Delgado tras haberse sometido a una operación en la columna vertebral, y a tener una primera toma de contacto.

En este sentido, las fuentes fiscales consultadas señalan que lo previsible es que el nombramiento del fiscal jefe del departamento dedicado a la lucha contra la corrupción y delitos económicos se retrase hasta después de verano, ya que tiene que salir el concurso de la plaza, recibir todas las candidaturas y después convocar el Consejo Fiscal para debatir la idoneidad de cada aspirante, a lo que se suma el parón estival. Cabe recordar que el órgano asesor del Ministerio Público ha dado un vuelco en los últimos comicios, que han otorgado la victoria a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), con seis de los nueve asientos; mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenece Delgado-, se quedó con dos; y la Asociación Profesional Independiente (APIF) logró entrar por primera vez con un representante. Los votos de los vocales son preceptivos pero no vinculantes para la fiscal general del Estado, que tiene la última palabra en la toma de decisiones.

Asuntos complejos y sensibles

Anticorrupción es una de las fiscalías que maneja asuntos más complejos y sensibles, algunos incluso mediáticos. Los fiscales de este departamento son los encargados de investigar macrocausas de corrupción como 'Gürtel', 'Púnica', 'Lezo', el 'caso Villarejo' o el 'caso Mascarillas'. Asimismo, también tiene entre sus manos investigaciones preliminares -no están judicializadas en los tribunales- de relevancia como el contrato de la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas en el que medió el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; las adjudicaciones durante la pandemia a empresas que podrían tener algún tipo de relación con miembros del Gobierno; o las presuntas irregularidades del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del Barcelona Gerard Piqué por el contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Luzón dirige esta Fiscalía desde julio de 2017. El entonces fiscal general José Manuel Maza (fallecido) le propuso para sustituir a Manuel Moix, quien dimitió 87 días después de su nombramiento al destaparse que contaba con el 25% de una empresa 'offshore' en Panamá, dueña de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid). Las fuentes fiscales consultadas indican que el actual jefe de Anticorrupción ha hecho "méritos" y "ha ido ganando puntos" a lo largo de sus cinco años de mandato para seguir ocupando este alto cargo del Ministerio Público, pues ha afrontado investigaciones importantes como la dirigida contra el rey emérito Juan Carlos I.

Muestra de la confianza que ha ido obtenido, apuntan las mismas fuentes, ha sido el respaldo que Delgado le dio en el 'encontronazo' que mantuvo con la Fiscalía Europea para ver quien dirigía la investigación del denominado 'caso Ayuso'. La máxima responsable del Ministerio Público concluyó que era Anticorrupción la que tenía competencia para examinar si en el contrato que la Comunidad de Madrid firmó al inicio de la pandemia con un amigo de la familia de Díaz Ayuso se cometieron delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación o negociaciones prohibidas a los funcionarios, dejando al organismo comunitario todo lo relacionado con el posible uso fraudulento de fondos euros, para lo que tiene exclusiva competencia.

Asimismo, las fuentes consultadas recuerdan que la "buena sintonía" que parecen tener Luzón y Delgado también se reflejó durante el Consejo Fiscal en el que se debatió el conocido como 'caso Stampa', uno de los más polémicos para la fiscal general del Estado. En dicha reunión, el fiscal jefe Anticorrupción no lanzó ningún reproche a su jefa por no otorgar una plaza fija en dicho departamento a Ignacio Stampa, uno de los fiscales que impulsó la investigación en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y a quien se le abrió una investigación interna -ya archivada- por presuntamente revelar información a una abogada de Podemos, quien ejerce como acusación popular en dicho procedimiento. Al contrario, afirmó que su sustitución fue "tremendamente ventajosa" si se tenía en cuenta "perfil que queremos todos para la Fiscalía Anticorrupción de prudencia y reserva", según las actas del órgano que fueron consultadas por El Periódico de España.

Aún así, aunque las fuentes fiscales creen que todo apunta a que Luzón prorrogará su mandato al frente de Anticorrupción, no desechan la posibilidad de que ello finalmente no ocurra si se presenta otro candidato "favorito" para Delgado. De este modo, hacen alusión a las últimas polémicas que han surgido por la política de nombramientos de la fiscal general del Estado, por la que se han visto favorecidos los miembros de la asociación UPF. No obstante, destacan que también es cierto que la jefa superior del Ministerio Público ha decidido mantener a los responsables de fiscalías clave, como es el caso de Jesús Alonso en la Audiencia Nacional, perteneciente a la mayoritaria Asociación de Fiscales.