Delgado, tras la protesta por Hasél: "Las acciones violentas serán investigadas"

Justicia restaurativa. Así ha propuesto la fiscal general del Estado que se castiguen los delitos de odio cuya reforma estudia ya el Ejecutivo. En su comparecencia en el Senado, Dolores Delgado ha sugerido un cambio normativo para estos tipos penales en aras a que los condenados por los mismos cumplan su pena mediante charlas con los ofendidos directos de sus comentarios o bien con trabajos comunitarios. La fiscal general, que ha acudido a la cámara baja a presentar las memorias de la Fiscalía, ha zanjado el debate abierto en los últimos días a tenor de los disturbios en defensa de Pablo Hasél y ha dicho que el Ministerio Público investigará todas las acciones violentas.

"Nada tiene que ver la libertad de expresión con la violencia. Podemos hacer un análisis, estudio y repaso a los tipos penales pero les compete a ustedes que son el legislativo", ha respondido Delgado a preguntas de los portavoces que integran la Comisión de Justicia. "Tenemos que pensar cual es la mejor respuesta a los excesos en determinadas expresiones a través de redes sociales. A lo mejor es cierto que no con una pena privativa de libertad, a lo mejor tenemos que pensar en Justicia restaurativa y no tanto con trabajos a la comunidad como hablar con las víctimas a las que se hace daño en redes sociales. Tenemos que empezar a resolver conflictos no con la prisión, sino de otra manera", ha sugerido.

Se trata de una propuesta que se produce apenas semanas después de conocer que el Ejecutivo de coalición ya trabaja en una reforma del Código Penal en lo que respecta a los delitos ligados a la libertad de expresión. Aunque el trabajo está todavía en fases muy temprana, la finalidad del Gobierno es que tipos como el delito de odio, injurias a la Corona o contra los sentimientos religiosos tengan un castigo diferente al que recoge en la actualidad el Código Penal.