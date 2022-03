Delgado se decantó a favor de la Fiscalía europea en el caso Ayuso, pero lo anuló

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya se decantó por la Fiscalía Europea para que asuma la investigación del conocido como 'caso Ayuso'. El pasado 23 de marzo, la máxima representante del Ministerio Público comunicó su decisión a dicho departamento, que ha reclamado la dirección de las pesquisas relacionadas con la adjudicación de un contrato para la adquisición de mascarillas, en el que habría intermediado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No obstante, esta resolución quedó sin efecto en pocas horas, ya que no había recabado el criterio preceptivo de la Junta de Fiscales de Sala.

Es por este el motivo por el que la fiscal general del Estado ha convocado el próximo lunes, 28 de marzo, a dicho órgano consultivo en cuestiones doctrinales y técnicas para someter a debate quien debe investigar estos hechos, según han informado fuentes fiscales a La Información. Todo ello después de que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, planteara un conflicto de competencia, al entender que las diligencias deben seguir bajo su coordinación. No obstante, aunque la opinión de la Junta debe ser escuchada antes de tomar la decisión, no tiene carácter vinculante, lo que quiere decir que Delgado tiene la última palabra.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que "en caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía española (...), decidirá definitivamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado tras oír a la Junta de Fiscales de Sala". Asimismo, el reglamento europeo aprobado en 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, señala que ésta será competente para investigar "delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión", si bien en caso de discusión, serán con las autoridades nacionales las que tendrán que decidir.

La representante española de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, reclamó las diligencias que Anticorrupción abrió el pasado 23 de febrero, al sospechar que en el contrato adjudicado a la empresa de un amigo de la familia de Díaz Ayuso se emplearon fondos 'Feder'. Sin embargo, el jefe de la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción declinó esta petición al entender que en, caso de que se haya cometido un delito de malversación de fondos públicos, no habría afectado a las arcas europeas. Asimismo, Luzón sostiene que la competencia es de la Fiscalía Española, ya que el resto de delitos que se investigan, como son tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios habrían sido cometidos por ciudadanos españoles.

Reglamento europeo

Debido a que Anticorrupción no puede impedir que Europa abra diligencias para indagar en si la Comunidad de Madrid utilizó fondos europeos para la compra de mascarillas y si éstos fueron gestionados indebidamente, se ha planteado el conflicto de competencia. Ahora bien, el reglamento europeo recoge que si la Fiscalía Europea comienza a investigar unas conductas presuntamente ilícitas, su homólogo nacional deberá abstenerse de seguir estudiando el caso. Y añade que si se determina su competencia para conocer unos hechos, también será competente respecto de "cualquier otro delito que esté indisociablemente vinculado" al hecho principal.

Es por ello, que la Junta de Fiscales de Sala debe estudiar a fondo la cuestión y determinar si será Concepción Sabadell -quien antes de ser elegida en su actual puesto ejercía como fiscal Anticorrupción en causas conocidas como 'Gürtel'- o Alejandro Luzón quien finalmente se encargue de analizar si el contrato en el que habría intervenido Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta regional, se hizo conforme a las normas. A raíz de las últimas novedades, la dirigente madrileña ha vuelto a defender la legalidad de la adjudicación y ha ironizado que "solo falta la ONU" por entrar en este asunto: "Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", respondió este viernes a las preguntas de los periodistas.

Denuncias de la oposición

Luzón abrió una investigación preliminar -es decir, no se encuentra judicializada- el pasado 23 de febrero al aceptar las denuncias que presentaron el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, sobre las posibles irregularidades en el contrato que se firmó el 1 de abril de 2020 con Priviet Sportive para la consecución de mascarillas FFP2 y FPP3, por el importe de 1,5 millones de euros. Una sociedad administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila), pueblo en el que veranea la familia de la presidenta regional. Un día más tarde, las denuncias fueron ampliadas a otros contratos relacionados con la gestión de la pandemia.

La presentación de los escritos ante la Fiscalía Anticorrupción coincidió con una gran crisis interna en el PP nacional al destaparse que el entorno cercano a la cúpula del exlíder 'popular' Pablo Casado habría intentado espiar a la familia de Díaz Ayuso para comprobar si el hermano de ésta había cobrado una comisión de 280.000 euros por mediar en la cuestionada licitación. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid admitió que su familiar había recibido 55.850 euros más IVA por su gestión para conseguir mascarillas FFP2 y FPP3 en el mercado chino, lo cuál, apuntó, es totalmente legal, al tiempo que insistió en que la contratación fue "fiscalizada por la Intervención General".

No obstante, unos días más tarde, desde la Comunidad de Madrid se informó, de manera extraoficial, que Tomás Díaz Ayuso sí habría recibido una cantidad coincidente con la cifra advertida por el PP de Casado, en un total de cuatro facturas. Aún así, desde el Gobierno regional se insistió en que solo los 55.000 euros reconocidos por Isabel Díaz Ayuso están relacionados con el contrato de las mascarillas, mientras que el montante restante corresponderían a otros tres trabajos diferentes.

Descartó investigar a Ayuso

Con este telón de fondo, el fiscal jefe de Anticorrupción decidió incoar diligencias para "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados". Así, justificó la necesidad de abrir una investigación por "la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública" y "por la indiscutible trascendencia social del contexto" en el que tuvo lugar la adjudicación, ya que era "necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña", en pleno confinamiento por la pandemia de la covid-19.

Con todo ello, la investigación no se dirige personalmente contra ninguna persona, según advirtió el fiscal jefe de Anticorrupción en su decreto, pero mucho menos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pese a que las denuncias apuntaban también a la intervención de Díaz Ayuso, Luzón descartó directamente enviar a los hechos al Tribunal Supremo -órgano competente para investigar a un aforado- al considerar que los partidos de la oposición planteaban meras "hipótesis" que, por el momento, no pueden ser corroboradas, ya que no hay "indicios razonablemente verosímiles" de su participación en el contrato.