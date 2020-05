La pelea judicial de Ayuso contra Moncloa genera una nueva brecha con Ciudadanos

La relación entre PP y Ciudadanos en el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue complicándose. Tras el anterior episodio de tensión, motivado por el temor de los naranjas que les excluyeran del Ejecutivo, el nuevo escenario de conflicto lo ha provocado la decisión de llevar a los tribunales el dictamen del Ministerio de Sanidad de rechazar que la región madrileño avance a la fase 1. Un movimiento que fue respaldado de manera colegiada por el Consejo de Gobierno del que forman parte los naranjas a propuesta de la Consejería de Sanidad. Pero que, aun así, no ha gustado en el partido a nivel madrileño. "Dependemos del Gobierno central para muchas cosas como para hacer guerra con todo", explican las fuentes de Cs consultadas por La Información.

Que Ayuso confrontara al inicio de la crisis sanitaria del coronavirus con Moncloa no sorprendió en ningún momento a Ciudadanos. De hecho, en la formación comparten parte de las críticas que la presidenta regional ha lanzado contra la gestión de Pedro Sánchez. Con lo que no han estado conformes ha sido con el tono. Y tampoco con que se provoque una bronca por cada una de las discrepancias entre ambas administraciones. Los naranjas aseguran que llevan semanas intentando rebajar la confrontación, ya que no quieren contribuir a "derribar los puentes". Sobre todo, desde que esos choques se acentuaron una vez se dio comienzo al proceso de desescalada, donde Madrid destacó por ser la única comunidad que no tenía ni una sola parte de su territorio fuera de la fase 0.

El pase a la fase 1 es toda una prioridad para Cs, que insiste en las graves pérdidas económicas que implica mantenerse en el escenario más restrictivo y asegura que ya se ha contenido al virus. Por tanto, la exigencia al gobierno central de que se permita a la comunidad avanzar es compartida con el PP. Lo que no gusta son las formas elegidas por Ayuso, que lleva varios días con un tono duro que no convence a sus compañeros de gobierno. Unas maneras de las que también ha sido víctima el propio partido de Ignacio Aguado, al que la presidenta ha lanzado varios dardos. Y que coincide en el tiempo con la predisposición de Vox a poner fin a la coalición.

La mejora en las relaciones entre Ayuso y Rocío Monasterio se ha evidenciado en las intervenciones de ambas en las últimas horas. En la sesión de este jueves en la Asamblea de Madrid, la jefa de filas de Vox ha reclamado que se "desmonten" consejerías, viceconsejerías y direcciones generales para evitar que haya un "gasto político ineficaz". Un guante que la jefa del Ejecutivo madrileño ha recogido al instante, que ha anunciado que ya están estudiando cómo "ajustar" la administración para evitar que haya "gastos innecesarios". Las coincidencias también son de discurso, ya que las dos líderes comparten la defensa de las manifestaciones contra la gestión de Moncloa que se iniciaron en la calle Núñez de Balboa de la capital de España.

Aguado insta a "tender puentes" con Sánchez

La postura de no ir al cuerpo a cuerpo con Sánchez es algo que ha defendido en público el vicepresidente Aguado, que esta misma semana declaró que partidario de "tender puentes". "Si el gobierno de la Comunidad de Madrid puede tener una mejor interlocución con el Gobierno de España, eso ayudará a que el dinero que nos deben llegue antes y que las cosas que dependen del Gobierno central funcionen mejor", expuso el líder de las naranjas en una entrevista radiofónica. Un mensaje en el que ha insistido en las últimas horas.

Aunque a Ciudadanos no le gusten ciertas decisiones, no es la primera vez que Aguado defiende públicamente los postulados marcados por su presidenta. Ya lo hizo con la polémica sobre los aviones que traían material de China, a pesar de que toda esa gestión la llevó personalmente Ayuso sin contar con sus socios. El caso de la vía judicial en el Supremo no ha sido una excepción, al justificarla con la defensa de "los intereses de los ciudadanos". "Buscamos una decisión judicial que aclare todo lo que no nos ha aclarado el Gobierno, saber que se han aplicado los mismos criterios en todos los territorios", ha apuntado este jueves en laSexta.

Las fuentes de Cs consultadas por esta redacción aseguran que no van a abrir vías de confrontación con la 'número 1' de la coalición. A pesar de que siguen desconfiando de los posibles movimientos de esta con los de Monasterio. "Los discursos de PP y Vox en las últimas semanas son muy similares", señalan estas fuentes. Además, hay muchas dudas en torno a la efectividad del recurso ante el Supremo, que incluye la solicitud de que se permita a la región avanzar a la fase 1 como medida cautelar.