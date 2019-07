Pere Navarro: "El 24% de las autopsias a conductores dan altas tasas de alcohol"

El año pasado el verano acabó con 230 personas muertas en accidentes de carretera. "Es trágico", dice Pere Navarro, director General de Tráfico. Todos pensamos que el alcohol es la primera causa de los accidentes de tráfico pero ahora son las distracciones "y esto es el teléfono móvil". Y a pesar de todo lo dicho "se sigue utilizando" y es casi "automático". Pero como dice Navarro, no es el único porque "seguimos teniendo un problema con el alcohol al volante". Y deja un dato: "El 24% de las autopsias que se hacen los conductores dan altas tasas de alcoholemia". Y continúa: "Todo el mundo sabe que no se puede beber y conducir y que no se puede dejar a alguien que ha bebido que conduzca, pero los datos siguen estando ahí".

Pero el foco ahora desde la DGT se pone también en el uso del móvil al volante. Con todo el cariño, "no envíes mensajes a quien está conduciendo". Navarro recuerda que Marcar un número a 120 km/h se recorren 400 metros sin ver la carretera "y toda la atención se centra en la pantalla del móvil". Y lo cierto es que estuchamos un mensaje y la vista se va al móvil: el 43% de los jóvenes envía mensajes mientras conduce. "Cuando haga un gobierno y pueda aprobar el proyecto de ley se perderán el doble de puntos" porque cuando se aprobó no existía.

La velocidad sigue también entre las principales causas del accidente. Entrevistado en Espejo Público asegura que ya no se ve publicidad de coches que lo que venden son caballos de potencia. "Hace una época existió la cultura del GTI y ahora se vende más por elementos de seguridad o emisiones", señala. Recuerda que Volvo ha anunciado que sus coches no irán a más de 180 km/h y es buena noticia porque no tiene mucho sentido.

Pere Navarro apunta al Ministerio de Sanidad cuando se le plantea sobre la prohibición de fumar en el coche. "Es un recinto cerrado y poco a poco se ha ido prohibiendo y nos parece bien y lo apoyamos, pero de aquí a perseguir al que fuma conduciendo...". Recuerda el eslogan de "fumar mata al volante en dos segundos" pero "no nos encontramos cómodos con la Guardia Civil persiguiendo fumadores".