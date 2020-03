Día 2 | El misterio del papel higiénico

El súper. Conversación con el carnicero.

–¿Qué tal os ha ido?

–Un aquelarre. La gente llevándose todo.

–¿Y qué habéis hecho?

–Reponer.

–Las estanterías están repletas, ¿no?

–Menos el papel higiénico.

Una señora llega a la estantería de productos del hogar y se lleva el último rollo… de servilletas de cocina. ¿Qué le ha dado a este país con el papel higiénico?

Al llegar a casa he puesto en Google “misterio papel higiénico” y me han salido muchas teorías: la que más me ha convencido es que ese es el último signo de que mantienes tu estándar de vida. Por debajo de eso, la ignominia.Los jóvenes de hoy no recuerdan un papel satinado de color marrón que se usó hasta los años setenta y se llamaba Elefante. Sentías como si un paquidermo te estuviera sodomizando con la trompa.

Ahora hay de cuatro capas, perfumado, y de colores.

Los inventores de los rollos de papel fueron los hermanos Scott que crearon Scott Paper en 1879. Ahora son parte de Kimberly Clark, la multinacional de los traseros. Tienen unos ingresos de 18.500 millones de dólares y ganan 2.278 millones.“¡Spain is great!”, gritan ahora en la sede.

Dinero. Antes de ir al súper, mi suegra me ha dado dinero para comprar y le he dicho que con el virus, es mejor que no.

–¿Ya no vale el dinero? –dice horrorizada, recordando los peores días de la Guerra Civil.

–Es más higiénico pagar con tarjeta.

Me recuerda el bulo que corrió la semana pasada: “¡Sacad dinero de los cajeros que se acerca el fin!”. Cuando me lo dijeron, respondí: ¿Para qué quieres billetes si puede pagar en todos los sitios con tarjetas?

Perro de alquiler. Un amigo me llama para decirme en broma que piensa alquilar su perro. Es la única forma de que no te pare la policía si vas solo por la calle.Resulta que en Wallapop hay un listo que alquila perros. Por la tarde quitó el anuncio.

El dato. Daniel Defoe, autor de “Robinson Crusoe”, escribió la crónica de la peste negra en Londres de 1665 y la tituló “Diario del Año de la Peste”. Confinamientos, desesperación, ruina económica... Los londinenses creyeron que era una maldición de Dios. No sabían que todo procedía de las pulgas. Murió la cuarta parte de la ciudad. Pero dieron una lección de solidaridad: los ricos ayudaron a pobres y el alcalde abrió centros hospitalarios.

Lo que me ha gustado. La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso dijo por Twitter que no hacía falta hacer más donaciones de sangre. Los madrileños habían respondido.

Lo que no me ha gustado. Por televisión han salido muchos famosos mostrando sus piscinas climatizadas, jardines de 200 metros cuadrados y salones como campos de futbito. Nos aconsejan que nos quedemos en casa. ¿Qué tal si nos vamos a las suyas?

El consejo. La editorial “Impedimenta” ha reeditado el libro de Defoe “El Año de la Peste”. Se puede conseguir en formato electrónico en inglés gratis en este enlace.