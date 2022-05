Díaz abre la puerta a una alianza con el PSOE para su nuevo proyecto político. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado pistas sobre los planes de su nuevo proyecto político, una formación que apostará por "sumar"y que no excluye al PSOE en un proceso para una candidatura única de cara a las elecciones generales, tal y como ha hecho el izquierdista Jean-Luc Mélenchon con los socialistas franceses. La ministra ha explicado que lo que más le "seduce" del acuerdo de Mélenchon con la Francia Insumisa y el Partido Socialista galo es el verbo "sumar". "Sumar gentes, diversidades, proyectos. Si sumamos, claro que hay futuro. Claro que es posible", ha señalado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Preguntada por si ha intentado algo similar en España con el PSOE, Díaz ha reconocido que no pero ha insistido en que estará en el "verbo sumar". "El PSOE tiene enormes dificultades para ello, pero en ese verbo sumar yo voy a estar", ha asegurado. "Yo no soy nada sectaria. No me defino por las siglas, me defino por los proyectos y las propuestas y cuando uno habla de propuestas y de proyectos se puede sorprender. Las personas y las siglas distorsionan demasiado", ha revelado la vicepresidenta segunda.

Cuestionada por si ha hablado con el presidente Pedro Sánchez sobre una candidatura única de cara a las próximas elecciones siguiendo el modelo de Mélenchon, Díaz ha afirmado que no puede desvelar sus conversaciones con el jefe del Ejecutivo y ha puesto en valor los acuerdos durante su etapa en la política gallega, con una coalición electoral entre Anova y Esquerda Unida. "La gente no quiere que pensemos igual, quiere que caminemos juntas. Que sumemos. Si me dicen que iba a suscitar una alianza con Beiras... y lo he hecho. Sin miedos y sin ningún sectarismo, abriendo las puertas. Esto es el dialogo", ha añadido.

Sin embargo, la vicepresidenta ha admitido que una candidatura única "no es posible a día de hoy". "En el verbo sumar voy a estar. Hay una alternativa a un país, que es moderno, alegre, plural y diverso, con muchos matices. En ese verbo sumar voy a estar sin saber que no tiene nada que ver con Francia", ha reiterado Díaz, para añadir que quiere "empezar" ya con el proceso de escucha a la ciudadanía para "levantar un proyecto de país nuevo para la próxima década".

Respecto al caso de espionaje, la ministra ha dicho que por su parte sería "incorrecto" pedir dimisiones, como reclama Unidas Podemos, sin conocer previamente lo que ha ocurrido. "Primero conozcamos los hechos y después tomemos medidas adecuadas", ha sentenciado tras reconocer que están comprobando si también ha accedido a su terminal móvil. "Yo me guío por el principio de prudencia y sería absolutamente incorrecta que sin conocer lo que ha pasado pidiera dimisiones", ha replicado, para añadir que el asunto debe regirse por un procedimiento basado en investigar lo que ha sucedido y "si hay vulnerabilidades y, por supuesto, responsabilidades, actúese en consecuencia", ha matizado.

Al respecto, ha insistido en que el caso del espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, es de suma "gravedad" por lo que hay que dar "claridad" a los españoles. En cuanto a las críticas por parte de los grupos independentistas que reprochan que el Gobierno tiene "credibilidad cero", Díaz les ha pedido que "tengan altura de miras". "Saben que estamos ante una cuestión de Estado de máxima gravedad y pediría altura de miras", ha reiterado.

De forma parecida se ha referido a las sospechas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado, sobre las explicaciones del Gobierno del espionaje, que "no hay coartada para semejante perversión" a lo que Díaz ha contestado que ha estado "bastante desatinado" con este discurso. "Ahora España está conociendo al señor Feijóo. Ni en una cuestión de Estado como es esta, está donde tiene que estar", ha afeado la titular de Trabajo que se ha preguntado qué opina el líder de la oposición al saber que a Sánchez le han espiado su teléfono móvil. "Me gustaría saber qué opina el señor Feijóo sobre la circunstancia de que su presidente del Gobierno haya visto mermados sus derechos", ha cuestionado, para luego recordar que "no vale todo en política".