Díaz acusa al PP de "radicalizarse" por asumir "postulados de extrema derecha"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este lunes, acerca de la polémica sobre el asunto del pin parental, que el PP ha asumido "los postulados de la extrema derecha y se ha radicalizado", aún sabiendo que lo que se está planteando es "ilegal". En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Díaz ha manifestado que lo que están planteando Vox y el PP es un "veto parental" que, por ejemplo, se recoge en el acuerdo de investidura que ambas formaciones suscribieron en Andalucía hace más de un año para la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Ha indicado que le preocupa el "nivel de manipulación" que algunos están haciendo de este asunto, como el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, pretenda comparar "asignaturas complementarias con las asignaturas extraescolares". Ha indicado que el asunto del pin parental afecta a asignaturas que son evaluables y que, por lo tanto, son obligatorias y que forman parte del currículo, y no a excursiones o a otras actividades extraescolares.

Díaz ha añadido que no es cierto que los padres no tengan derecho a participar en qué educación pública reciben sus hijos, porque para ello están los consejos escolares. "El PP ha asumido los postulados de la extrema derecha, que ha querido reabrir un debate en la sociedad española que no estaba", según Díaz, para quien el Partido Popular ha reconocido que una parte importante "del ideario de la extrema derecha lo ha hecho suyo y se ha radicalizado, lo que no es bueno para el país".

Ha dicho que esos partidos saben perfectamente que lo que "están planteando es ilegal" y lo que le "estamos pidiendo es que no lo hagan por la vía de los hechos". Ha defendido que los niños tienen unos derechos que tienen que estar protegidos. "Son sujetos de derecho y eso tiene que estar preservado y protegido por parte del Estado", ha apuntado.

Para Susana Díaz, dentro del debate sobre la educación privada y pública que hay en este país, la extrema derecha ha querido llevar la elección de centros a la elección de qué educación va a recibir el niño dentro de la escuela pública. "Quieren imponer su moral en la escuela pública", ha indicado.

Nombramiento de Delgado

De otro lado, sobre el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, Susana Díaz ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho que "reúne todos los requisitos". A su juicio, es una persona de "valía y experiencia y tiene que tener claro lo que marca Constitución: Que la Fiscalía General del Estado tiene que velar por la independencia del poder judicial y por la defensa del interés público".

Sobre las críticas de determinados partidos por la elección de Delgado para ese puesto, ha apuntado que le preocupa el nivel de crispación y encanallamiento que se está genera y el foco que estamos poniendo en determinadas instituciones "deslegitimándolas". Ha apuntado que le gustaría que la derecha española no se "asalvajara".