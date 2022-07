Díaz afea a Sánchez no avisar del crédito extra de 1.000 millones para Defensa. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha denunciado que la aprobación de un crédito extra de 1.000 millones para gastos militares que prevé estudiar este martes el Consejo de Ministros no haya sido consensuado con Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición. "Las formas en políticas son muy importantes y en materia de tanta sensibilidad debe tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y respeto democrático a las Cortes Generales", ha alertado Díaz, que ha asistido a la presentación de un monográfico de la revista Temas sobre 'Socialismo participativo: En torno al concepto de Thomas Piketty'.

La vicepresidenta ha negado de forma tajante que ese crédito de 1.000 millones pueda afectar a la carga de trabajo de los astilleros de Navantia de Ferrol, como ha sugerido este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, sino que, según sus datos, están dirigidos a "gasto ordinario" de Defensa y a "armamento". "Estas cuestiones deben hacerse de forma serena y no diciendo cosas que no son verdad porque no son para cargo de trabajo en Navantia", ha insistido. Preguntada por si ese crédito adicional de 1.000 millones para Defensa ha sido consensuado con Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición, la vicepresidenta ha contestado con un escueto "no".