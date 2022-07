Díaz se apoya en la izquierda de IU y el PCE para engrasar su proyecto ‘Sumar’. 

El proyecto de Yolanda Díaz comienza a hacer bramar los motores. Todo está listo en el Matadero de Madrid para que el próximo viernes se presente en sociedad ‘Sumar’. No estarán los principales líderes de la izquierda, salvo uno, si accede a ir. Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista (PCE). El partido al que Díaz sigue afiliada. Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, es un perfil imprescindible para Díaz. Su trayectoria le avala como una de las personas más cercanas a la vicepresidenta segunda. Su intención es la de acudir al acto de ‘Sumar’ que se celebra, además, en pleno congreso del PCE.

El papel de Santiago no es casual. Fuentes cercanas al proceso de escucha apuntan que el objetivo es que el PCE sirva de apoyo, aunque sea meramente logístico, al proyecto. Esto no significa que la histórica formación vaya a tener un peso específico, ya que la intención es desvincular los seis meses de gira por España de los partidos. Un rol similar parece que jugará IU, de apoyo a Díaz, aunque sea externo.

La formación de Alberto Garzón, que no estará el viernes en ‘Sumar’, ya lideró la constitución de la coalición en Andalucía y ahora se presenta como una pieza clave para la labor de engrase. En las últimas horas se ha producido un movimiento que apunta a que IU tendrá cierto protagonismo. El veterano alcalde de Rivas Vaciamadrid dejó este lunes sus responsabilidades políticas para unirse, desde la sociedad civil, al proyecto de Díaz.

Es una decisión significativa ya que la localidad del este de la capital es una aldea gala de la izquierda. Estos movimientos no han terminado de gustar internamente. “Yolanda Díaz tiene el carnet del PCE y siempre fue de IU. La plataforma ‘Sumar’ corre el riesgo de ser una careta que usen en los territorios la gente de IU amiga de Yolanda”, apuntan fuentes de UP. En el acto del viernes, salvo Santiago, no estarán los líderes de los partidos políticos que deberían confluir con ella. Es una decisión ya comunicada a todos y que ha generado dudas en las diferentes marcas, tanto en Unidas Podemos como en Más País o Más Madrid, de cara a la convocatoria electoral del 28 de mayo de 2023.

Se inician desde esta semana seis meses de recorrido por España recogiendo aportaciones, especialmente en el terreno económico y social. Díaz ha hecho ya saber a todas las partes que prefiere estar alejada de marcados liderazgos políticos en el acto de presentación en sociedad del proyecto. Internamente la consigna es que se trate de un evento apartidista, alejado del día a día político.

De esta forma ni Ione Belarra ni Irene Montero estarán presentes, por parte de Podemos. Ni Íñigo Errejón ni Mónica García, de Más País y Más Madrid. Ni Ada Colau, de los Comunes. Ni tampoco Mónica Oltra, de Compromís. Todos ellos ya han recibido el mensaje de que no acudan al evento del próximo viernes, según explican fuentes del espacio.

Esto no significa que los partidos que componen el espacio de Unidas Podemos junto a Más País y Más Madrid no vayan a estar presentes en el lanzamiento de 'Sumar'. Sí van a tener representación, pero será menor. Y no tendrán protagonismo. Es decir, Yolanda Díaz quiere que sea un acto eminentemente centrado en la sociedad civil y no en los partidos.