Díaz asegura que los ERTE se ampliarán y que "se va a dejar la piel" en el acuerdo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mandado un mensaje de tranquilidad a trabajadores y empresarios y ha asegurado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se van a prorrogar más allá del 31 de mayo y que "se va a dejar la piel" para conseguir el acuerdo con los interlocutores sociales.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios tras reunirse con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, donde ha incidido en que "se va a prorrogar el mecanismo de protección más eficaz que ha habido en la historia de la democracia española". "El mecanismo ha sido eficaz y de no haberse desplegado tendríamos hoy más de 6 millones de personas en paro. El esfuerzo ha sido colectivo", según Díaz.

Asimismo, la vicepresidenta tercera ha agradecido el trabajo de los agentes sociales y ha apuntado que está convencida de que se va a llegar a un acuerdo, porque no tendría sentido que "el mayor mecanismo de amortiguamiento y protección social" decayese "en el tramo final de la salida". La titular del Departamento de Trabajo y Economía Social ha subrayado que el mecanismo va a continuar conforme se ha desplegado hasta la actualidad y que "no hay razón alguna para que en estos momentos no se pueda alcanzar un acuerdo".