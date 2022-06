Díaz asegura que no se resigna y está "dispuesta a dar un paso para ganar".

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha entrado este sábado en la campaña andaluza llamando al voto el próximo 19 de junio y también con un mensaje de cara al futuro: "No me resigno". "Si he estado nueve meses junto a la compañera Ione (Belarra), peleando para subir el salario mínimo interprofesional 15 euros, no por nosotros sino por vosotras, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España", ha asegurado antes de lanzar una pregunta a la militancia: "¿Estáis dispuestas vosotras a pelear por Andalucía?".

Díaz se ha expresado así en un acto público celebrado en Córdoba junto a la candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto. Ha sido el primero de los tres mítines en los que la acompaña en la carrera al 19J, un acto en el que también han intervenido la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; el secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, y los candidatos Juan Antonio Delgado y Esperanza Gómez.

La vicepresidenta del Gobierno ha comenzado su intervención en el teatro de la Axerquía y ante unos 2.500 asistentes, según la organización, entre gritos de "¡Presidenta!". "Compañeros y compañeras, poco a poco, ya llegaremos", ha respondido entre risas antes de arrancar un discurso en el que ha pedido a la militancia de la confluencia, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, que dé un último esfuerzo para movilizar a los votantes en la semana que resta hasta que se abran las urnas.

"Sé que hay miedos, distancias y tristezas, sé que las gentes progresistas no saben qué hacer", ha apuntado Díaz, quien ha dicho que, con todo, no se resigna. "No me resigno. Si he estado nueve meses junto a la compañera Ione y junto a los compañeros y compañeras peleando para subir el salario mínimo interprofesional 15 euros, no por nosotros sino por vosotras, estoy dispuesta a hacerlo, a dar un paso para ganar España", ha asegurando mientras el auditorio aplaudía en pie. "Pero yo os pregunto: ¿Estáis dispuestas vosotras a pelear por Andalucía?", ha cuestionado antes de afirmar que "no cabe la resignación" en las elecciones andaluzas.

Carga contra el bipartidismo

La ministra de Trabajo y Economía Social ha achacado al "bipartidismo" la situación endémica de atraso de Andalucía, por lo que su "futuro no puede pasar por sus manos". Díaz ha ofrecido datos que sitúan a la comunidad andaluza en los peores ratios en desempleo, salarios y renta "per cápita" de España. De esta manera, la ministra contrapuso las manifestaciones que el PP andaluz mantiene sobre la evolución de Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente y que hoy ha ratificado en otros actos en Córdoba, Antequera y Málaga el presidente nacional popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así, la titular de Trabajo aludió a que Andalucía, que dijo que estaba "doblemente golpeada", como la segunda comunidad con más paro de España, con seis puntos por encima de la media y una tasa del 36 por ciento, el segundo territorio con los salarios y las pensiones más bajas del país, con un 11 por ciento por debajo de la media, y también como la segunda región con menor producto interior bruto "per cápita". Para Díaz, "esto no es una casualidad, esto lleva siendo es así muchos años, no es una catástrofe natural, esto es fruto de las políticas que durante los largos años del bipartidismo se practicaron en vuestra tierra".

La vicepresidenta hizo un "llamamiento a empoderaros" porque "esos que han gobernado vuestra tierra no van a cambiar las cosas". Para Ione Bellara, por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue "el primer líder regional que cerró un acuerdo con la ultraderecha de Vox para poder gobernar", en referencia al acuerdo que permitió formar a principio de 2019 el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía con el apoyo parlamentario del partido de Santiago Abascal, al tiempo que le pidió que rindiese "cuentas de su verdadera gestión". Belarra se mostró también "muy orgullosa de formar parte de este espacio político que hace campaña sin pedir ni un solo euro a los bancos de este país".

Inmaculada Nieto, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía de la coalición Por Andalucía, comenzó su intervención posicionándose a favor de las aspiraciones de Yolanda Díaz a liderar una futura coalición a las elecciones generales. Nieto, que pertenece a IU, afirmó, tras agradecer la presencia de Ione Belarra en el acto, que se trataba de "un día menos que falta para que Yolanda Díaz sea la primera mujer presidenta del Gobierno de España". Sobre el presidente andaluz se refirió como "ese hombre que cuenta mentiras y pone excusas para eludir su responsabilidad" en cuestiones como la sanidad, donde "la bajada masiva de impuestos supone a cuatro millones de andaluces cinco euros que no es ni la cuarta ni la quinta parte del seguro privado que te tienes que hacer porque en tu centro de salud no hay pediatra".