Ayuso anuncia una ofensiva a la política estatal: bajar impuestos de "tres en tres"

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su ofensiva contra las políticas estatales: bajar los impuestos "de tres en tres" en la región y de manera progresiva. Para ello, ha señalado que utilizará la reducción del tramo autonómico del IRPF para compensar las posibles políticas de un Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos.

Frente a una posible armonización fiscal, Ayuso ha avisado de que recurrirá a todas las instancias necesarias, a cualquier tribunal, para defender que dentro de las autonomías se tienen unos impuestos cedidos sobre los que tienen margen para actuar. "Es para echarse a temblar. Nosotros somos una economía pujante que crea empleo, ¿hemos de subir los impuestos para parecernos en lo negativo a otras comunidades?", ha cuestionado.

La dirigente regional ha desvelado que espera "el momento oportuno", que será cuando el Gobierno de España obligue a subir los impuestos, cuando ella aplicará la rebaja del IRPF. Así lo ha explicado en una entrevista que ha concedido a la agencia Europa Press.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Comunidad tiene "margen para seguir aliviando la presión fiscal" por el volumen de empleo que crea. De hecho, ha recordado que en enero se harán efectivas las primeras deducciones para jóvenes, vivienda y dependencia, en el marco de su política de "acompañamiento de los ciudadanos".

"El Gobierno no quiere que nos cuadren las cuentas"

Por otra parte, la presidenta madrileña ha vuelto a exigir el dinero recaudado que el Gobierno central le debe a la región, una cuantía "necesaria para seguir haciendo políticas, para poder bajar impuestos pero también para aplicar el programa electoral y cumplir con las cuentas". Ayuso ha avisado que no descartan judicializarlo.

"A veces tengo la sensación de que el Gobierno de España no quiere que nos cuadren las cuentas porque no soporta que seamos un gobierno fiscalmente independiente donde dentro de nuestra libertad y autonomía cumplimos pero no tenemos que recurrir a un fondo general", ha sostenido. A su parecer, ellos querían que fuera necesario "llamar a la puerta de La Moncloa, como otras comunidades, y depender de ellos". Desde su punto de vista, al Ejecutivo "le viene mal" cuando la Comunidad dice que es "un muro de contención de sus políticos".