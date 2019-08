Díaz Ayuso se atrinchera en los ataques a su familia para esquivar la corrupción

La segunda sesión de investidura, en la que salió electa Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid con 68 votos a favor, 64 en contra y cero abstenciones, estuvo marcada por las acusaciones y las referencias a los presuntos casos de corrupción que enmarcan a la popular. Tanto así que la presidenta utilizó su última intervención para criticar la intromisión en su vida privada por parte de la oposición.

"Lo que han hecho con mi familia no tiene nombre" a través de "campañas de medias verdades y de falsedades", criticaba Ayuso al final del debate de investidura. De esta forma lo ha expresado la popular, visiblemente emocionada, antes de que terminara la sesión. Se refería a las críticas por el préstamos de 400.000 euros que concedió Avalmadrid a una empresa de la que su padre era copropietario.

"En esta cámara se ha traspasado una línea", ha arremetido. "Se puede criticar lo que hago, pero no se puede meter por medio a la familia y mucho menos a una persona que no está en vida para defenderse". A estas declaraciones ha dicho que "pueden tener claro que yo no escarbaré nunca en la vida privada de sus familias y de sus difuntos". Ha aseverado que su padre "estaría muy orgulloso" de que su hija sea presidenta de la Comunidad de Madrid.

A las acusaciones ha decidido esclarecer que "su familia es de clase media, como tantas en España". "No estoy para admitir lecciones de nadie y menos de personas que no se han visto en esa situación en la vida", ha declarado. "Ustedes no cuentan que mi padre llevaba años de baja médica, enfermo, y que mi madre llevaba muchos años jubilada", ha afirmado tras casi ocho horas de pleno en la Asamblea de Madrid.

En cuanto a la trama Púnica

"Me relacionan con un caso de corrupción cuando a mí nadie nunca me ha llamado a declarar por absolutamente nada en toda mi vida, porque yo durante los años en los que he estado colaborando con mi partido lo he hecho de manera técnica", ha destacado en referencia a su relación con los informáticos de la trama Púnica.

La respuesta venía casi obligada después de que todos los partidos de la oposición hicieran referencia a su conexión con el caso de corrupción en el que están inmersos Esperanza Aguirre y otros funcionarios del PP.

Gabilondo acusa a Ayuso de "aferrarse al poder a toda costa"

Durante su discurso, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo ha señalado que la candidata 'popular' quiere hacer del Gobierno regional "un bastión, un baluarte contra el Gobierno de España" y ha acudaso a Ayuso de "desconsiderar a gran parte de la población madrileña". Gabilondo ha indicado que está en juego la cohesión sexual y ha afirmado que el bloque de centro derecha, en materia de libertades, busca "sujetar en su concepción a los adeptos, enfrentados a quienes pensamos de otra manera".

Muy crítico se ha mostrado también el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que ha manifestado la "situación de descomposición" en la que, a su parecer, se encontraba el Partido Popular en el momento en que llegó a un acuerdo de investidura con los candidatos de Vox y Ciudadanos, pacto que para Errejón descansa en que "Aguado pone la mayor parte de los escaños y Vox las ideas".

Vox asume la "vigilancia" del Gobierno regional

El acuerdo de 155 medidas que materializó el pacto del bloque conservador, ha recibido los halagos del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Este ha explicado que, pese a las dificultades que entrañaba un acuerdo entre "dos formaciones muy distintas" (en alusión al PP), el pacto logró salir adelante y, finalmente, también ha acogido las "asumibles" propuestas de la formación de Santiago Abascal que serán desarrolladas durante el mandato del gobierno bicolor.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha lanzado un aviso a la candidata investida, con quien asegura que Vox ha cumplido con su "obligación", y ha recalcado que desde este momento permanecerán "vigilantes".