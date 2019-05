Díaz Ayuso da por hecho que gobernará en Madrid y no descarta hacerlo con Vox

Las derechas y la ultraderecha de la Comunidad de Madrid suman para formar Gobierno y, aunque no han iniciado las negociaciones, Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular, ya da por hecho que será la nueva presidenta madrileña y no descarta que Vox entre en su gobierno. Pese a que el PSOE ha sido la fuerza más votada y el PP ha perdido 18 escaños, Díaz Ayuso ha conseguido retener la segunda plaza y tiene opciones de gobernar con el apoyo de Ciudadanos y Vox. "Ahora mismo de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas", ha explicado al ser preguntada como veía sus posibilidades de gobernar .

"Todavía no hemos hablado, a lo largo del día me pondré en contacto con ellos. Ayer hablé con Gabilondo, es el que sacó más escaños", ha explicado sobre los contactos con Ciudadanos y Vox, necesarios para formar un Ejecutivo en la Comunidad. "Todo lo que nos une será lo que nos haga forjar un Gobierno", ha añadido en una entrevista en Onda Cero. Más tarde, la candidata regional ha señalado que lo primero es hablar con su "socio preferente" que es Ciudadanos, pero también se sentará con la formación verde a los que dará "el mismo trato respetuoso".

"Primero nos sentaremos a hablar, ver a qué acuerdos podemos llegar y después ya hablaremos con la prensa", ha añadido. "¿Y si no hay otra alternativa? No lo sé en estos momentos", ha respondido Díaz Ayuso en la Cadena Ser al ser preguntada si no descarta que Vox entre en el Gobierno regional madrileño. "Lo importante es unir", ha dicho antes de responder. Díaz Ayuso ha apuntado que su objetivo ahora es "volver a recuperar el pulso con la calle" y ha dejado claro que se ve como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la candidata 'popular' ha dicho que "desconoce" si las conversaciones para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se negociarán conjuntamente, dado que los mismos actores decidirán el gobierno ambas instituciones. Si bien, ha querido dejar claro que existe distancia suficiente entre PP y Ciudadanos y Vox para que las negociaciones sean "un intercambio de cromos".

Díaz Ayuso considera "normal" que el PP sea quien lidere los gobiernos en el Ayuntamiento y en la Comunidad. "Sería irse a la tercera fuerza", ha valorado sobre la posibilidad de que gobernara Ciudadanos.

Cs espera impulsar sin demoras una coalición con el PP

La buena predisposición de Díaz Ayuso para formar gobierno con el apoyo de Cs, ha sido respondido por el candidato de la formación naranja en la Comunidad. Ignacio Aguado, ha confirmado que este mismo lunes se pondrá "en contacto" con la aspirante del PP, Isabel Díaz Ayuso, con vistas a abrir unas "rápidas" negociaciones que les lleven a acordar "cuanto antes" un Gobierno de coalición, aunque señala que se va a "limitar a hablar con el PP", en referencia a la necesidad del apoyo de Vox.

En su primera entrevista tras las elecciones autonómicas, concedida a RNE, Aguado ha asegurado que su objetivo "no era el sorpaso" al PP, sino "gobernar" y evitar que lo hicieran las fuerzas de izquierda, y ha dicho estar "muy orgulloso" de haberlo conseguido pese al "batacazo" del PP, que ha pasado de tener 48 a 30 diputados en la Asamblea de Madrid. "El objetivo es gobernar, que los madrileños nos vean gobernando", ha comentado esta mañana Aguado, que ha reiterado que espera impulsar sin demoras una coalición con el PP en la que Ciudadanos tendría presencia en el Ejecutivo regional.

Respecto a la necesidad de contar con el apoyo de Vox para que esta iniciativa prospere, el candidato naranja ha explicado que en principio, se va a "limitar a hablar con el PP", que es lo que prometió en la campaña electoral, para consensuar "un programa lo suficientemente atractivo como para que ningún grupo político pueda votar en contra". "Nosotros vamos a sentarnos con el PP y ese es nuestro compromiso y es donde vamos a llegar", ha subrayado.

Preguntado si valora levantar su veto al PSOE, Aguado ha afirmado que cualquier pacto con los socialistas es "muy difícil por no decir imposible", dado que su líder, Pedro Sánchez, ha decidido "entregarse a Podemos" y consolidarse como "socio de los separatistas", lo que debería llevarle a "replantearse muchas cosas". "Alguien (en el PSOE) debería levantar la mano y protestar o discrepar con Sánchez", ha sugerido el candidato.

Por último, Aguado ha apuntado que hoy mismo se constituirá en Ciudadanos un comité de pactos que analizará "caso por caso" el panorama que queda en todas las autonomías y ayuntamientos en los que la formación pueda aspirar a gobernar.