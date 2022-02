Díaz celebra la aprobación de la reforma laboral: "Hoy es un día de felicidad".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha proclamado que la aprobación de nueva reforma laboral es "un día de felicidad" para los trabajadores, pues saben que a partir de mañana cuentan con un nuevo marco que "mejora sus vidas". En declaraciones a los medios en el Congreso tras la convalidación del proyecto, uno de los más importantes de la legislatura, Díaz ha comentado que "tras diez años de lucha de muchos trabajadores" una normativa que "recupera derechos" tras 40 años.

"Hoy es el día de los trabajadores de este país", ha insistido para resaltar que está "muy contenta" tras la aprobación del nuevo marco laboral, pues sabe lo que implica para los empleados su entrada en vigor. También ha querido mandar un mensaje a través de las redes sociales, asegurado que, con la carambola que ha permitido la convalidación del texto, España "dice adiós" a la reforma laboral del PP. "Nos alejamos de la precariedad y la temporalidad para construir relaciones laborales en igualdad y con más derechos. ¡Gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible!", ha publicado Díaz en su perfil de Twitter.

El Gobierno ha sacado adelante este jueves la convalidación de la reforma laboral en el Congreso por un solo voto y gracias a un error técnico en el voto telemático de un diputado del PP. La votación ha sido muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra, y con resultado no esperado, ya que finalmente los dos diputados de UPN han decidido no acatar la disciplina de voto y votar en contra de la reforma laboral. Esto habría dado un vuelco a la votación, ya que de esta forma el bloque del 'no' a la reforma habría alcanzado 175 votos, por los 174 de los partidarios de convalidarla. Sin embargo, un diputado del bloque de la derogación ha acabado votando a favor de la reforma.