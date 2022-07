Díaz insiste en no aumentar el gasto militar días después de pedirlo Sánchez.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, se ha reafirmado este lunes respecto al posible aumento del gasto en defensa y defiende una posición "clara y conocida": no lo apoya. El pasado mes de marzo ya justificó su juicio en contra a esta posibilidad y concluyó su apuesta para dar importancia en la inversión de otros ministerios como el de Sanidad, Investigación y Educación. A su vez, pide reflexión para estudiar y planificar el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 con "calma", "serenidad" y "toda la tranquilidad necesaria".

En su llegada al acto 'Un Ingreso Mínimo Vital orientado a la inclusión', Díaz señala: "La posición creo que en esta materia es conocida. Es clarísima y la he expresado hace bastantes meses", tema que se ha abordado tras la Cumbre de la OTAN y sobre el que Unidas Podemos dará la espalda. El pasado 15 de marzo, la ministra de Trabajo respetaba la posición de su socio de coalición, pero no consideraba prioritario elevar el presupuesto en Defensa. "Creemos que lo prioritario es justamente incrementar los presupuestos de investigación, educación, sanidad y otras materias que son de especial interés en una crisis que sufrimos como consecuencia de la guerra", explicó entonces.

Subirats se alía con el PSOE y se desmarca de UP

Fue la voz de Joan Subirats, titular de Universidades y miembros de los comunes, la discordante dentro de Unidas Podemos, ya que opinó el pasado viernes que "está justificado" asumir más costes militares frente al aumento de las amenazas y riesgos internacionales que conlleva la guerra de Ucrania, a pesar de no entrar a valorar si el objetivo de alcanzar el 2% el PIB en defensa es o no adecuado. Una decisión que contrasta en su totalidad con su grupo parlamentario.

La semana pasada los morados avanzaron ya que su posición es no apoyar ese incremento de la partida armamentística. Es así como el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, comentó que era "evidente" que conservarían esa idea en ese tema tras la cumbre de la OTAN. Además, advirtió al partido de Sánchez de que la izquierda se equivocará "de forma muy gravosa" si asume el modelo de seguridad de la derecha, centrándose en "más armas y tanques", pues los problemas no se resolverán con más gasto militar.

"No se trata de maniqueísmo (...) se trata de saber en qué marco está cada uno y un gobierno y una política de la izquierda no puede comprar el marco de la derecha, porque en ese momento estamos condenándonos a la derrota, es así de sencillo", afirmó Garzón. Por otro lado, la líder de Podemos y a su vez ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, explicó que España "no necesita más tanques ni armas" y considera que es necesario, de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales, convencer al PSOE sobre ello y preguntó a su socio de dónde saldrá el dinero para las mejoras sociales si se aumenta el presupuesto militar.