Díaz arranca su plan político con Colau, Mónica García y Oltra y sin nadie de UP. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la protagonista este sábado del encuentro 'Otras políticas', que ha reunido en Valencia a cinco líderes políticas de izquierda, en el que ha asegurado que se trata "del comienzo de algo que va a ser maravilloso" y ha defendido que "otra forma de política" es posible. "No hemos hecho más que un humilde acto que ha desbordado las expectativas", ha afirmado la ministra, que ha sido recibida con numerosos aplausos y al grito de presidenta al inicio de su intervención en la charla.

La líder de Unidas Podemos en el Gobierno ha estado acompañada por la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en Ceuta, Fátima Hamed.

El acto ha servido para reivindicar otra forma de hacer política, desde el feminismo, "poniendo a las personas en el centro", y apostando por las políticas sociales y el ecologismo como base de la economía. A este encuentro, que se veía como el posible inicio de una futura candidatura electoral amplia, no han asistido dirigentes de Podemos, como su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, algo a lo que se ha restado importancia en el acto. En este sentido, Oltra, impulsora de este foro, ha explicado que tenía que ser "manejable", y ha señalado que aunque "no están todas las que son", las presentes representan "a muchas que no están" y que "se sienten representadas".

Las cinco han mantenido "una charla" de cerca de dos horas en el teatro Olympia de Valencia, conducida por la periodista Carolina Ferre, que se ha visto empañada por una protesta de transportistas que ha increpado y lanzado huevos a las dirigentes políticas a su llegada, y por la interrupción del acto que ha protagonizado una militante de Frente Obrero, que finalmente ha abandonado la sala. Todas ellas se han mostrado emocionadas e ilusionadas por participar en un acto que, según Yolanda Díaz, es el "comienzo de algo que va a ser maravilloso", y han reivindicado su manera de hacer política, basada, según han defendido, en normalizar el diálogo, y poner en el centro los problemas de las personas.

Ante las 900 personas que permitía el aforo, algunas de las cuales han hecho cola desde las 8:30 horas para no quedarse sin sitio, Oltra ha afirmado que idearon este encuentro para sentarse a hablar "de lo que importa a la gente", y todas ellas han augurado que habrá más citas de este tipo. Han dicho tener en común la voluntad de querer mejorar las cosas y construir sociedades mejores, la valentía y el creer en la política como una herramienta transformadora que puede ayudar a la gente, frente a quienes únicamente apuestan por "el ruido y la confrontación". "Nuestro modelo es muchísimo mejor que el suyo", ha asegurado Mónica García, mientras que Ada Colau y Mónica Oltra han revindicado la inversión en políticas sociales, no solo como una herramienta de inclusión, cohesión e igualdad, sino también como generadoras de empleo de calidad que, además, "no se puede deslocalizar".

Con estas políticas, ha destacado Colau, "tenemos los niveles de paro más bajos de la historia", mientras que Mónica García ha señalado que "claro que hay otra forma de hacer política", y ha lamentado que cueste tanto hacer cambios y avances en la política. Durante el acto, las dirigentes se han referido a los gobiernos de coalición, en los que muchas de ellas participan, para señalar que cuando se gobierna con otras partidos siempre hay que ceder. "La gente sabe que cuando gobiernas con el PSOE, el PSOE llega hasta donde llega, y hasta donde le estiramos", ha indicado Oltra, a lo que Ada Colau ha añadido que en función de la correlación de fuerzas, uno llega hasta donde puede, y si la gente quiere que se llegue más lejos, en las elecciones ya sabe lo que tiene que hacer.

Por su parte, la portavoz del MDyC en Ceuta ha afirmado entender el desapego de la gente por la política, pero ha pedido que esa desconfianza no sea motivo para que la gente se mantenga pasiva, y ha instado a dar una oportunidad a otros políticos o políticas, pues, como ha dicho Ada Colau, "no es verdad que somos todas iguales". Las cinco lideresas políticas han coincidido en defender que la política es "bonita" y "maravillosa", y "el único medio y herramienta eficaz para cambiar las cosas", y han abogado por seguir haciendo políticas que "sirvan, desde lo pequeño, para cambiar la vida de las personas", tal y como ha indicado Díaz.