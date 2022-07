Díaz promete que Sumar pondrá el foco en la crisis climática y los más jóvenes

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vende 'Sumar' como un proyecto que genera "mucha esperanza" frente a la "resignación" en la izquierda y que su objetivo es poner a la "juventud" y la lucha contra el cambio climático en el centro de la plataforma ciudadana que impulsa. Así lo ha trasladado durante el primer acto sectorial de su proceso de escucha, que ha tenido lugar en el espacio cooperativo Ecooo, en el barrio madrileño de Lavapiés, y en el que ha desplegado un diálogo con una treintena de jóvenes de diversas disciplinas y comprometidos frente a la lucha ecológica y climática.

En el estreno de los encuentros sectoriales con la sociedad civil, que durará aproximadamente seis meses, ha optado por un formato más pequeño y reducido, en contraposición al lanzamiento del proyecto el pasado viernes en el centro cultural Matadero de Madrid, que congregó a más de 5.000 personas con una nutrida representación de entidades sociales, sindicales y una amplia representación de los partidos pero sin líderes de las formaciones. De esta forma, la vicepresidenta ha escuchado durante cerca de hora y media las propuestas que le han comunicado los asistentes que proceden de ramas como la ciencia, la economía, el activismo ecológico, las ciencias sociales o el trabajo social, tomando notas de las intervenciones para expresar sus propuestas y la problemática actual que implica el cambio climático en la salud, el trabajo o en la 'España vaciada'.

Guiños al 15M

Este formato evoca la filosofía asamblearia del 15M y con algunos gestos que se popularizaron en ese movimiento, como terminar las intervenciones con el signo de aplauso en lengua de siglos. La vicepresidenta ha intervenido brevemente al inicio y al final del acto para destacar que "Sumar no para" y continuará trabajando a lo largo de los próximos seis meses con el objetivo de levantar un proyecto de país. "Del acto del pasado viernes me quedo con algo importante. Frente a la resignación hacía mucho tiempo que no veía tantas esperanzas (...) Estoy deseando participar y hacer un país mejor", ha destacado para ensalzar que ha "seguido y aprendido" de la juventud en la lucha contra el cambio climático, tanto desde sus reflexiones como de su activismo.

De esta forma, ha parafraseado una cita de la activista y escritora Naomi Klein para afirmar que "el cambio climático lo cambió todo" y que el hecho de que España atraviese una hora de calor de 10 grados más sobre la serie histórica no responde a un mero fenómeno del verano sino que tiene su raíz en la crisis climática. También ha desgranado que la emergencia climática genera limitaciones en recursos energéticos, minerales y en alimentos y tiene también implicaciones de materia de salud, pues el cambio climático facilita que pueda haber "múltiples pandemias" en el futuro. Por tanto, ha insistido en que durante esta fase de consulta con la sociedad civil se la va a ver "callada" y escuchando porque, como ha reivindicado, 'Sumar' es un movimiento ciudadano y el "protagonismo" lo tendrá la sociedad.

A su vez, la también ministra de Trabajo ha recalcado que la crisis ecológica y climático es una cuestión de primer orden para este nuevo movimiento y apela también a la necesidad de acometer un cambio en la economía para garantizar la "justicia social y la igualdad". Finalmente, ha confesado que se ha sentido "emocionada" por las distintas posiciones mostradas por los jóvenes por su "vocación europeísta" y su compromiso en favor del medio ambiente, para emplazarles a que colaboren para redactar un nuevo 'green new deal' que persigue y que será "vuestro".

En este sentido, ha defendido que hay trabajos que deben desaparecer para que emerjan otros con mejores salarios y condiciones. "La justicia social irá de la mano de la justicia climática", ha señalado para reivindicar que ha notado "esperanza y alegría", pues sin esas condiciones no hay ni transformación ni proyecto político que valga ante los "negacionistas" del cambio climático. Durante sus intervenciones, los jóvenes participantes han explicado los motivos de su activismo para conciencias sobre el cambio climático y han esbozado ante la vicepresidenta sus ideas en la materia.

Por ejemplo, han esbozado la necesidad de avanzar en el autoconsumo energético en viviendas, actuar ante los lobbies de las eléctricas y las petroleras, buscar un nuevo modelo de transporte que fomente la descarbonización (fomentando más el transporte de mercancías por tren en lugar de por carrertera), avanzar en materia de eficiencia energética y acelerar la transición a las renovables para no depender, por ejemplo, de los hidrocarburos de Rusia. También han reivindicado la necesidad de que la transición ecológica sea justa, tenga en cuenta la reinserción laboral de trabajadores que trabajan en industrias contaminantes que vayan desapareciendo, aumentar la conciencia ecológica en la sociedad, plantear fórmulas de decrecimiento, actuar frente a la militarización de las sociedades y contribuir a mejorar la agricultura, dado que las sequías cada vez más frecuentes colapsan cultivos de cereal.