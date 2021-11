Díaz presenta 'Otras políticas' arropada por lideresas de izquierda en Valencia. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la protagonista este sábado del encuentro 'Otras políticas', que ha reunido en Valencia a cinco líderes políticas de izquierda, en el que ha asegurado que se trata "del comienzo de algo que va a ser maravilloso" y ha defendido que "otra forma de política" es posible. "No hemos hecho más que un humilde acto que ha desbordado las expectativas", ha afirmado la ministra, que ha sido recibida con numerosos aplausos y al grito de presidenta al inicio de su intervención en la charla.

En el encuentro, que ha registrado colas de asistentes para entrar desde las 8:30 de la mañana y ha comenzado pasadas las once en el Teatro Olympia, participan también la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Más Madrid, Mónica García; y la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed.

Ada Colau ha defendido que el camino se hace andando y hay que hacer muchos actos como estos y sacar la política del electoralismo y la batalla de las siglas porque esto "va de personas". "El reto no son las próximas elecciones, sino el futuro de las próximas generaciones", ha asegurado. Por su parte, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha coincidido en que se deben normalizar los diálogos, frente a la normalización "de los gritos por encima del diálogo y los insultos por encima de la escucha", y ha apostado por bajar "de la política estruendosa a la política de la gente". García ha señalado que es "el primer aquelarre" en el que participa, en referencia a las críticas de la secretaria general del PPCV, María José Catalá, que ha calificado el acto de "aquelarre feminista".

Por su parte, Mónica Oltra ha explicado que el evento tenía que ser "manejable", para justificar la asistencia de las participantes, y ha declarado: "Somos todas las que estamos aunque no estamos todas las que son pero representamos a muchas que no están", y ha bromeado al decir que no les apetecía que en el acto estuviera Isabel Díaz Ayuso. En la misma línea de defensa, la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed, ha destacado la importancia de escuchar, no para contestar sino para intentar entender al otro.